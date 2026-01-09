Jusqu’ici, Word proposait deux chemins principaux. Soit vous tapiez ou colliez une URL brute dans le texte, puis le logiciel la convertissait automatiquement en lien après un espace ou un retour à la ligne. Soit vous sélectionniez un morceau de texte, vous passiez par le menu ou le clic droit, puis par la fenêtre d’insertion pour ajouter une adresse, un mail ou un chemin de fichier.

Avec overpaste, le traitement de texte tient compte du contenu du presse-papiers au moment du collage. Si une URL est copiée et qu’un passage est sélectionné, Word applique directement cette adresse au texte. Le mot conserve sa place, sa casse et son style, et adopte simplement le format habituel d’un hyperlien. Un mode de fonctionnement plus intuitif, qui rappellera notamment celui de WordPress, où le fait de coller une URL sur du texte sélectionné crée déjà un lien automatiquement.

Microsoft a confirmé que cette évolution est déjà disponible dans Word pour le web, en cours de déploiement sur Windows dans la version 2511 de Word à partir du build 19530.20006, et sur Mac avec la version 16.104, build 25120915. Aucun réglage spécifique n’est à activer, le collage contextuel est intégré directement au comportement standard.