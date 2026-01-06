Voilà ce qui arrive lorsqu'on est frustré ou déçu de la fin d'une série à succès comme Stranger Things, qui vient de s'achever après l'épiplogue de la saison 5. Depuis sa diffusion sur Netflix, les spectateurs se sont lancés dans des analyses minutieuses. Tant et si bien que certains ont élaboré la théorie du Conformity Gate, selon laquelle tout ce que la série a montré pourrait être manipulé par Vecna et qu’un épisode secret pourrait paraître plus tard.

Les détails de l’épisode, des postures des personnages aux accessoires, autant d'ingrédients qui ont nourri l'imaginaire les spéculations. Même si les créateurs ont confirmé que la série s’achève avec la saison 5, le Conformity Gate s'est emparé de la Toile, et est même devenu un hashtag sur les réseaux sociaux, sorte de bannière de ralliement des échanges et débats au sein de la communauté.

