Une théorie de fans prétend que le long épilogue de Stranger Things serait une illusion et qu’un épisode final secret existerait. La rumeur s’est propagée sur X.com et Reddit, mais les créateurs ont confirmé qu’aucun épisode supplémentaire n’est prévu. La discussion autour du Conformity Gate reste très active.
Voilà ce qui arrive lorsqu'on est frustré ou déçu de la fin d'une série à succès comme Stranger Things, qui vient de s'achever après l'épiplogue de la saison 5. Depuis sa diffusion sur Netflix, les spectateurs se sont lancés dans des analyses minutieuses. Tant et si bien que certains ont élaboré la théorie du Conformity Gate, selon laquelle tout ce que la série a montré pourrait être manipulé par Vecna et qu’un épisode secret pourrait paraître plus tard.
Les détails de l’épisode, des postures des personnages aux accessoires, autant d'ingrédients qui ont nourri l'imaginaire les spéculations. Même si les créateurs ont confirmé que la série s’achève avec la saison 5, le Conformity Gate s'est emparé de la Toile, et est même devenu un hashtag sur les réseaux sociaux, sorte de bannière de ralliement des échanges et débats au sein de la communauté.
La théorie Conformity Gate s’inspire de chaque détail
La théorie du Conformity Gate désigne l’idée que certains portails du Monde à l’envers symbolisent une entrée vers la conformité. Elle traduit le moment où un personnage, confronté à la pression sociale, à la honte ou à un traumatisme, abandonne sa singularité pour se fondre dans la norme.
Dès la fin de la saison 5, les discussions sur les réseaux sociaux ont explosé. Des utilisateurs ont repéré des détails dans l’épisode final et en ont tiré l’idée que tout ce que les spectateurs ont vu pourrait être une illusion de Vecna, comme le suggère l'utilisateur de X.com ci-dessous :
« Si la théorie du #ConformityGate s'avère exacte, les frères Duffer pourraient faire de Stranger Things la meilleure série du monde. Il pourrait s'agir de l'illusion cinématographique ultime, une séquence onirique. Et si Mike inventait sa propre fin ou si Vecna créait une illusion ? Rien dans le final ne semble correct ».
Les mains des élèves pendant la remise des diplômes rappellent la posture d’Henry Creel dans la scène du lycée. Nancy, Mike ou Karen apparaissent avec des cheveux plus courts. Le jeu « WHATZIT ? » réapparaît et évoque le personnage d’Henry, connu sous le nom de M. Whatsit.
Un autre élément n'a pas échappé aux yeux et cerveaux les plus affûtés. Une affiche jaune vierge dans le fond du décor. Sur un plan final des livres de Donjons et Dragons, certains lecteurs lisent les lettres « XA LIE », qu’ils associent à la Dimension X, le monde d’où viennent le Flagelleur mental et les autres créatures de l’Abysse. Même la date du 7 janvier 2026 circule comme celle d’un hypothétique épisode final.
Malgré cette accumulation de détails, de nombreux spectateurs jugent la théorie absurde. Sur Reddit, un utilisateur conseille de ne pas accuser les créateurs et rappelle que « avant le final, beaucoup se sont laissés prendre à des théories et ont ensuite été déçus que la série ne réponde pas à leurs attentes ». Les spéculations restent donc un jeu entre fans, un moyen de prolonger la saison 5 au-delà de sa diffusion officielle.
La fin de Stranger Things a divisé les spectateurs et nourri l’espoir
Le dernier épisode a clos les arcs principaux, mais plusieurs spectateurs ont relevé des incohérences. Le combat final contre Vecna et le Flagelleur mental surprend par l’absence d’autres monstres. L’issue de l’histoire d’Eleven reste ouverte. Certains personnages secondaires, comme Vickie ou les militaires, disparaissent sans explication.
On comprend que ces interrogations aient alimenté l’espoir d’un épisode final secret. Des comparaisons avec d’autres fandoms, comme Mass Effect 3, reviennent aussi dans les commentaires. Un fan note que la théorie de l’endoctrinement permettait d’expliquer une fin critiquée et de consoler les spectateurs. La logique est comparable : si la conclusion semble décevante, un scénario alternatif devient plausible.
Pourtant, ce n'est pas faute, pour les créateurs du carton de Netflix, Matt et Ross Duffer d'avoir multiplié les interviews pour clarifier la fin et confirmer qu’aucun épisode supplémentaire n’est prévu. Ils ont précisé qu’une série dérivée apportera des réponses à certaines questions, mais le public ne retrouvera pas l’épisode secret décrit par le Conformity Gate.
Et pour prolonger le plaisir et se consoler d'une fin qu'on aurait voulu ne jamais arriver, IGN précise que le documentaire « One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 » sortira le 12 janvier prpchain. Il montrera la production de la saison et le travail sur les effets spéciaux, sans offrir de fin alternative.