La start-up française Qista a dévoilé, à l'occasion du CES de Las Vegas, son piège anti-moustiques « Qista One XS », qui se veut écologique. Cette innovation biomimétique permettrait d'éliminer 90% des moustiques sans toxines.
Qui aurait pu penser que nous parlerions moustiques cette semaine, en France et jusque dans le désert sec du Nevada ? Pourtant, Qista, deeptech basée à Sénas dans les Bouches-du-Rhône (une terre de moustiques, croyez-en votre serviteur), y présente Qista One XS, son premier dispositif anti-moustiques destiné au grand public. Sélectionnée par l'accélérateur Zebox, l'entreprise, qui équipe déjà 150 municipalités, vise désormais les jardins des particuliers avec une solution écologique fabriquée dans l'Hexagone.
Le piège anti-moustiques qui trompe les insectes en imitant le corps humain
La solution Qista One XS mise sur une approche qui imite la nature pour tromper les moustiques. Le dispositif diffuse du CO₂ recyclé qui reproduit notre respiration, libère un attractif olfactif calqué sur l'odeur corporelle humaine, puis aspire les insectes via la technologie baptisée MosqiVortex. Qista explique que le procédé a été validé scientifiquement par le centre de recherche indépendant Tour du Valat.
Les résultats sont très prometteurs, avec jusqu'à 90% de réduction de la nuisance, et ce sans la moindre toxine. Contrairement aux solutions chimiques traditionnelles, ce piège sélectif n'a aucun impact sur l'écosystème. Le dispositif protège les humains et les animaux tout en préservant les ressources naturelles. Une performance environnementale qui, sur le papier, fait toute la différence dans un contexte où la préservation de la biodiversité devient cruciale.
« Avec Qista One XS, nous démontrons qu'il est possible de concilier efficacité, respect de l'environnement et déploiement à grande échelle, y compris auprès du grand public », déclare Pierre Bellagambi, PDG de Qista. L'entreprise, qui compte 60 collaborateurs et accompagne plus de 11 000 clients, a déjà déployé plus de 16 000 bornes dans 37 territoires.
La démoustication professionnelle devient accessible au grand public
Là où les générations précédentes visaient surtout les collectivités, cette version XS proposée par Qista a été pensée pour monsieur et madame Tout-le-monde. Avec ses dimensions compactes (506 x 193 x 506 mm) et son cylindre de CO₂ ultra-léger, le dispositif s'installe facilement dans n'importe quel jardin. Même les moins technophiles devraient s'en sortir sans difficulté.
Son rayon d'attraction de 60 mètres compte parmi les plus élevés du marché. Il lui permet de couvrir de larges zones résidentielles. Son autonomie, multipliée par dix par rapport aux versions précédentes, réduit drastiquement la fréquence d'intervention. Quant au cylindre de CO₂ ultra-léger, il simplifie à la fois l'utilisation quotidienne et les opérations logistiques. Autant d'atouts majeurs pour faciliter le déploiement européen de la solution.
La solution Qista One XS sera commercialisé au printemps 2026 en France, avec une offre plus abordable pour démocratiser l'accès à cette technologie. L'appareil Qista One est, elle, disponible à partir de 988 euros. La version XS devrait être moins coûteuse. Un déploiement européen suivra rapidement avec l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie.