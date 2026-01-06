Les résultats sont très prometteurs, avec jusqu'à 90% de réduction de la nuisance, et ce sans la moindre toxine. Contrairement aux solutions chimiques traditionnelles, ce piège sélectif n'a aucun impact sur l'écosystème. Le dispositif protège les humains et les animaux tout en préservant les ressources naturelles. Une performance environnementale qui, sur le papier, fait toute la différence dans un contexte où la préservation de la biodiversité devient cruciale.