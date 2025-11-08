Issue d'une campagne de financement participatif à succès (plus de 1 100 unités prévendues dans le monde), la litière autonettoyante Mova Meowgic Pod LR10 Prime promet jusqu'à 15 jours d'autonomie totale. Une performance rendue possible par un système automatique de séparation et d'évacuation des déchets, couplé à un bac de 11 litres et à des matériaux antiadhésifs censés résister même aux pires « incidents félins ».

Avast Antivirus Offre partenaire 265 produits testés, seulement 23 récompensés ! En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards ! Voir les 23 lauréats 2025 Offre partenaire

Connectée, propre et sans odeur

Le volume de la cabine semble assez spacieux pour les chats les plus costauds (110 litres). Et pour que minou puisse faire ses besoins sans stress ni risque, celle-ci aurait été pensée pour le confort et la sécurité avec 12 niveaux de protection, dont des capteurs infrarouges et un mécanisme anti-pincement de papattes. Une marche d'accès serait même fournie pour les chatons et les félins en fin de vie. On frise les toilettes japonaises pour chat !