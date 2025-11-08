Après les aspirateurs robots, les tondeuses autonomes, les aspirateurs laveurs, les airfryers et les brosses à dents, Mova s'attaque désormais… à la litière pour chat. La filiale de Dreame, déjà bien installée dans l'écosystème de la maison connectée, dévoile en effet une litière autonettoyante et intelligente conçue pour faciliter la vie des propriétaires de félins.
Issue d'une campagne de financement participatif à succès (plus de 1 100 unités prévendues dans le monde), la litière autonettoyante Mova Meowgic Pod LR10 Prime promet jusqu'à 15 jours d'autonomie totale. Une performance rendue possible par un système automatique de séparation et d'évacuation des déchets, couplé à un bac de 11 litres et à des matériaux antiadhésifs censés résister même aux pires « incidents félins ».
Connectée, propre et sans odeur
Le volume de la cabine semble assez spacieux pour les chats les plus costauds (110 litres). Et pour que minou puisse faire ses besoins sans stress ni risque, celle-ci aurait été pensée pour le confort et la sécurité avec 12 niveaux de protection, dont des capteurs infrarouges et un mécanisme anti-pincement de papattes. Une marche d'accès serait même fournie pour les chatons et les félins en fin de vie. On frise les toilettes japonaises pour chat !
Mova a aussi pensé aux humains (ou plutôt les esclaves des chats) : la LR10 Prime intègre un système de double désodorisation combinant filtre à charbon actif et spray neutralisant. L'air serait purifié en continu, ce qui éviterait toute odeur désagréable dans le salon ou la cuisine. Mais surtout, la litière se pilote depuis l'application MOVAhome, qui permet de suivre les cycles de nettoyage, de régler la désodorisation ou de recevoir des alertes en cas de souci. Houston, on a un problème dans la caisse du chat !
Garantie deux ans, cette litière connectée est pour l'instant disponible en préinscription sur le site officiel de la marque. À terme, elle sera également proposée à la vente sur les sites de la Fnac et de Darty, aux alentours de 500€. C'est moins cher que les produits du leader du secteur, dont l'excellente Petkit Pura Max, mais cela représente tout de même une belle commission pour votre boule de poils préférée.