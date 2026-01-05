Alors que la neige paralyse l'Île-de-France ce lundi avec près de 1 000 kilomètres de bouchons, Orsay dispose d'un atout dans sa manche pour gérer la crise en temps réel : son partenariat avec Waze.
La région parisienne suffoque. Ce lundi 5 janvier, les premiers flocons ont suffi à provoquer le chaos, avec 887 kilomètres de bouchons à 18h40 et même un pic dépassant les 1 000 kilomètres en fin d'après-midi, rien que pour l'île-de-France. Cela n'arrive pas tous les ans, c'est le cas de le dire. Pourtant, à Orsay, commune de l'Essonne coincée sur la tristement célèbre N118, on sait garder son sang-froid désormais. Comment, et pourquoi ? Grâce à un partenariat avec Waze qui lui permet de gérer les flux routiers en temps réel et d'orienter les conducteurs vers des lieux d'accueil d'urgence.
Orsay tire les leçons de la catastrophe de 2018 et travaille désormais avec Waze
Février 2018 reste comme une plaie ouverte. Cette nuit-là, 2 000 personnes avaient dormi dans leur voiture sur la N118, piégées par la neige sans possibilité de s'échapper. Un traumatisme qui a poussé Orsay à repenser complètement sa stratégie face aux intempéries, en se tournant vers la tech américaine, comme le raconte Le Parisien.
Depuis 2020, la ville fait partie des 500 partenaires français de « Waze For Cities » (80 sont franciliennes). Le fonctionnement est simple : à l'aide d'un site web dédié, la mairie marque une route comme fermée. L'application Waze redirige alors automatiquement ses utilisateurs français vers d'autres itinéraires, sans qu'aucune barrière physique ne soit nécessaire.
Ce lundi, face à la neige qui tombait en abondance, Orsay a dégainé l'outil en fermant la rue de la Colline, et seulement cette rue. « On peut fermer les routes en un clic », résume Frédéric Henriot, maire adjoint chargé des mobilités. Les GPS se recalculent aussitôt et épargnent aux conducteurs d'emprunter des routes devenues impraticables. Cela paraît simple, mais c'est diablement efficace.
Des refuges pilotés depuis la Silicon Valley
Mais que faire quand des automobilistes sont déjà bloqués sur place ? Orsay a la solution, avec un système d'alerte qui transforme ses gymnases en refuges d'urgence. Le concept vient directement des États-Unis, où Waze sert à guider les habitants lors des ouragans. En 2009, Orsay avait ouvert un gymnase pendant un épisode neigeux, mais sans communication, seules deux personnes étaient venues.
Aujourd'hui, tout a changé. Sur demande de la mairie, une alerte est déclenchée depuis les États-Unis. Les automobilistes dans un rayon de cinq à dix kilomètres reçoivent alors une notification qui les guide vers des gymnases municipaux. À l'intérieur, on y retrouve lits de camp, couvertures, eau, nourriture et même des cages pour les animaux de compagnie. Le refuge connecté version 2026.
Ce lundi soir, alors que la préfecture imposait l'interdiction des poids lourds et une limitation à 80 km/h sur toute la région, Orsay restait en alerte, prête à activer sa salle de crise. Une démonstration que la smart city, ce n'est pas que des capteurs et de la data : c'est aussi sauver des vies quand la météo déraille. Et vous, aimeriez-vous la mise en place d'un tel mécanisme dans votre ville ?