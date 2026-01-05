La région parisienne suffoque. Ce lundi 5 janvier, les premiers flocons ont suffi à provoquer le chaos, avec 887 kilomètres de bouchons à 18h40 et même un pic dépassant les 1 000 kilomètres en fin d'après-midi, rien que pour l'île-de-France. Cela n'arrive pas tous les ans, c'est le cas de le dire. Pourtant, à Orsay, commune de l'Essonne coincée sur la tristement célèbre N118, on sait garder son sang-froid désormais. Comment, et pourquoi ? Grâce à un partenariat avec Waze qui lui permet de gérer les flux routiers en temps réel et d'orienter les conducteurs vers des lieux d'accueil d'urgence.