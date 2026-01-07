Dans les faits, une fois le VAE signalé comme volé, la connexion est durablement bloquée via l’application eBike Flow. Impossible alors d’accéder aux mises à jour à distance ou de personnaliser les modes d’assistance, des fonctions clés pour l’usage quotidien bien sûr, mais aussi pour la revente.

Bosch étend également ce verrouillage au réseau professionnel. De ce fait, les revendeurs sont automatiquement alertés via le DiagnosticTool, le logiciel de diagnostic de Bosch eBike Systems, dès qu’un vélo déclaré volé est connecté pour une opération de service.