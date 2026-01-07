Dans le cadre du CES 2026 de Las Vegas, Bosch présente une solution qui ajoute une couche supplémentaire à la protection antivol numérique, pour rendre plus compliquée la revente d'un vélo électrique volé.
Très en vogue depuis quelques années déjà, le marché du vélo électrique attise de nombreuses curiosités… ainsi que les convoitises des voleurs. Faciles à revendre et chers, les VAE sont devenus des cibles de choix. Chez Bosch, on entend bien inverser la tendance avec une nouvelle solution de sécurité, pensée pour compliquer sérieusement la vie des voleurs… et surtout des revendeurs.
Toujours plus de sécurité chez Bosch eBike Systems
Au CES 2026, Bosch eBike Systems présente en effet une nouveauté, qui permet aux VAE et batteries dérobés d'être signalés directement comme volés dans l’application eBike Flow.
Une fois un vélo ou une batterie déclarés volés, l’information devient visible dans tout l’environnement numérique de Bosch. Résultat : l’objet devient immédiatement suspect et nettement plus difficile à écouler sur le marché de l’occasion.
L'autre bonne nouvelle, c'est que cette nouveauté sera déployée gratuitement à partir de fin janvier 2026 pour l’ensemble des utilisateurs de l’écosystème Bosch eBike Systems.
Adieu la revente des VAE volés ?
Dans les faits, une fois le VAE signalé comme volé, la connexion est durablement bloquée via l’application eBike Flow. Impossible alors d’accéder aux mises à jour à distance ou de personnaliser les modes d’assistance, des fonctions clés pour l’usage quotidien bien sûr, mais aussi pour la revente.
Bosch étend également ce verrouillage au réseau professionnel. De ce fait, les revendeurs sont automatiquement alertés via le DiagnosticTool, le logiciel de diagnostic de Bosch eBike Systems, dès qu’un vélo déclaré volé est connecté pour une opération de service.
Avec cette nouveauté, Bosch eBike Systems étoffe un arsenal antivol déjà bien fourni. Depuis 2018, le constructeur propose en effet plusieurs briques de protection, dont eBike Lock, eBike Alarm et Battery Lock, pensées pour dissuader et compliquer la vie des voleurs.
En ajoutant ce nouveau niveau de sécurité, Bosch vise à renforcer encore la protection de ses VAE et rendre le vol moins attractif, en s’attaquant frontalement à la revente, véritable nerf de la guerre.