Pour endiguer le phénomène du vol de voitures en Europe, la filiale française de CalAmp, LoJack, a lancé une technologie qui transforme chaque véhicule équipé en détecteur mobile, qui permet de traquer les voitures volées.
Les vols de véhicules sont à la hausse en Europe. Les malfrats ont troqué le pied-de-biche contre l'ordinateur portable ou l'enceinte Bluetooth, comme on l'a vu récemment en France. En 2025, le vol automobile se fait bel et bien sur le terrain du piratage électronique, du clonage de clés et des attaques par relais. Pour combattre cette criminalité 2.0 qui ne connaît pas de frontières, LoJack a décidé de marquer le coup en présentant, lundi, sa technologie Mesh, un réseau collaboratif qui relie entre eux véhicules, centres de surveillance et forces de l'ordre pour détecter et récupérer les voitures volées en temps réel.
Pour lutter contre des réseaux criminels transfrontaliers de plus en plus sophistiqués
Depuis 2022, les vols de véhicules sont repartis à la hausse dans la plupart des pays européens. Mais la vraie nouveauté, c'est le niveau de professionnalisation atteint. Les malfaiteurs maîtrisent désormais les relay attacks, le contournement d'antidémarrage, le clonage de clés électroniques et même le brouillage GPS.
Les filières criminelles ont compris tout le potentiel de l'espace Schengen. Un véhicule dérobé à Lyon peut rapidement se retrouver démantelé en Europe de l'Est ou embarqué dans un conteneur vers l'Afrique de l'Ouest. Les pièces détachées alimentent ensuite un marché parallèle européen florissant, qui rend les enquêtes particulièrement complexes.
« La lutte contre le vol automobile ne peut plus se penser à l'échelle d'un seul pays », explique Maurizio Iperti, président de LoJack International. « Les réseaux criminels agissent sans frontières ; nos réponses doivent être tout aussi coordonnées et intelligentes », ajoute-t-il. C'est précisément l'ambition de la technologie Mesh, dévoilée il y a quelques jours lors du grand rendez-vous européen des enquêteurs spécialisés.
Chaque véhicule équipé devient un point de détection mobile
Alors, quelle différence il y a-t-il entre la techno Mesh et le simple traceur GPS que les délinquants neutralisent avec des brouilleurs bon marché ? LoJack explique que sa technologie repose sur une architecture radicalement différente, à savoir un réseau collaboratif qui interconnecte les véhicules équipés, les centres de surveillance opérant 24/7 et les unités de police partenaires dans toute l'Europe.
Comment marche le système ? Dès qu'un vol est signalé, le véhicule émet un signal radio sur une fréquence VHF propriétaire, licenciée et chiffrée. Ce signal peut être capté par d'autres voitures équipées du système ou par les dispositifs policiers. Chaque véhicule devient ainsi un maillon d'un gigantesque filet de détection couvrant le territoire européen.
La force de cette technologie, c'est que le signal VHF traverse les murs épais et détecte les véhicules même dans des garages, des containers ou des parkings souterrains. Mieux encore, le système identifie les tentatives de brouillage, ce qui permet de localiser précisément les zones où opèrent les voleurs. Une vraie révolution face aux limites du GPS classique.
90% de taux de récupération
LoJack revendique déjà 12,8 millions de véhicules équipés à travers 25 pays, pour un total de 1,8 milliard d'euros de valeurs retrouvées depuis le lancement, et surtout un taux de récupération supérieur à 90%. De quoi faire pâlir les statistiques nationales habituelles.
Une opération menée récemment au port d'Algeciras montre toute l'efficacité du système. Grâce à la triangulation des signaux Mesh, la Guardia Civil espagnole a retrouvé 18 véhicules (16 voitures et 2 motos) qui avaient été volés en France, Allemagne, Italie, Belgique et Pays-Bas. Ces véhicules, d'une valeur de 650 000 euros, s'apprêtaient à être exportés. Vingt-six personnes ont été interpellées. Il n'aura fallu que quelques minutes à la triangulation des détections Mesh pour mener les forces de l'ordre vers l'exacte position où étaient stockés les véhicules.
« Avec la technologie Mesh, LoJack franchit une nouvelle étape : celle de la coopération en temps réel », insiste Benoist Gary, directeur de LoJack France. « Chaque véhicule équipé devient un maillon de sécurité collective, au service d'une Europe plus sûre. » Voilà une vision qui pourrait redessiner la carte de la lutte anti-vol à l'échelle continentale.