Les vols de véhicules sont à la hausse en Europe. Les malfrats ont troqué le pied-de-biche contre l'ordinateur portable ou l'enceinte Bluetooth, comme on l'a vu récemment en France. En 2025, le vol automobile se fait bel et bien sur le terrain du piratage électronique, du clonage de clés et des attaques par relais. Pour combattre cette criminalité 2.0 qui ne connaît pas de frontières, LoJack a décidé de marquer le coup en présentant, lundi, sa technologie Mesh, un réseau collaboratif qui relie entre eux véhicules, centres de surveillance et forces de l'ordre pour détecter et récupérer les voitures volées en temps réel.