Selon les analystes de Dark Web Informer, l'attaque aurait visé un serveur de développement mal configuré. Le pirate aurait utilisé une technique de brute-forcing, une méthode qui consiste à tester automatiquement des milliers de combinaisons de mots de passe jusqu'à forcer l'entrée. Cela signifie donc qu'aucune mesure de protection n'aurait été mise en place sur le nombre de tentatives de connexion. Contrairement aux infrastructures de production souvent très surveillées, ces serveurs de tests constituent parfois un point d'entrée plus accessible, même si, eux aussi, hébergent des informations toutes aussi sensibles.

Parmi les échantillons, le hacker présente des fichiers SQL révélant la structure de tables comme salesforce_api_step_details et api_keys . Cette intrusion ne concerne donc pas les données de navigation des abonnés au service. Toutefois, cela pourrait permettre aux attaquants de récupérer les clés du back office de l'entreprise. Avec des jetons Jira et des clés API Salesforce dans la nature, un intrus pourrait par exemple s'infiltrer dans les outils de gestion de projet et de relation client de la société.