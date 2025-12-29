Toutes celles et ceux qui conduisent beaucoup connaissent ce moment précis. Le soleil descend bas, l'angle devient parfait avec la route, et la visibilité chute d'un coup. L'éblouissement masque les freinages devant, les piétons sur les côtés ou les panneaux un peu flous. La nuit, les phares en face créent le même voile blanc.

Heureusement, tout un chacun dispose de parades rapides. Abaisser le pare-soleil, sortir des lunettes ou pivoter légèrement la tête. Ces gestes sauvent la vue en quelques secondes. Ça n'est pas du tout le cas d'une caméra Tesla qui ne bouge pas de son emplacement fixe. Elle encaisse tout sans filtre, sans mouvement possible, et ses capteurs saturent vite sous les reflets ou la lumière directe.

C'est pour pallier ces travers que le constructeur a déposé son brevet « Cone-Textured Glare Shield for Enhanced Camera Vision » à l'United States Patent and Trademark Office (USPTO). Ce boîtier entoure les caméras avec des micro-cônes qui piègent la lumière, un revêtement ultra-absorbant et, pour certaines versions, un moteur qui ajuste l'orientation face au soleil. Voilà qui pourrait bien arranger les petits travers du FSD de la marque d'Elon Musk, au moment où il est possible de se balader sans les mains.