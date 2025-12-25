Le week-end dernier, la Direction nationale de la cybersécurité roumaine a été alertée d’une cyberattaque touchant l’Administration nationale « Apele Române ». En quelques heures, des centaines de postes et de serveurs étaient devenus inaccessibles. Dix des onze directions régionales de gestion des bassins hydrographiques ont alors vu leurs systèmes informatiques chiffrés, dont les serveurs SIG, les bases de données et les outils de messagerie.

Les premières analyses ont rapidement établi que les assaillants avaient activé BitLocker, la fonction de chiffrement native de Windows, pour verrouiller les fichiers et déposer une demande de rançon.

Faute de site web opérationnel, le DNSC a diffusé ses informations et recommandations via son compte X, afin de centraliser les mises à jour publiques liées à l’incident.