Le fabricant russe de produits de luxe personnalisés propose un coffret limité à trois exemplaires, combinant confiserie artisanale et téléphone plaqué or.
Caviar, entreprise spécialisée dans la customisation haut de gamme d'appareils électroniques, commercialise depuis le 22 décembre un coffret baptisé "Billionaire's Surprise". Ce pack, affiché à partir de 12 000 dollars, associe un œuf en chocolat belge à un smartphone issu de la Gold Collection de la marque.
Composition du coffret
L'ensemble comprend quatre éléments. On y retrouve un œuf en chocolat artisanal intégrant des noisettes de Trébizonde entières et recouvert d'un glaçage à l'or comestible. Avec ceci, une clé en or massif dissimulée à l'intérieur de la confiserie, un étui verrouillé contenant le smartphone. Enfin, un packaging en bleu foncé avec finitions texturées.
Le téléphone, principalement un iPhone selon les informations fournies par Caviar, provient de la gamme Gold Collection du fabricant. Le modèle exact reste déterminé à l'avance par l'acheteur mais demeure caché au destinataire jusqu'à l'ouverture du coffret.
Une production ultra-limitée
Caviar limite la production à trois unités pour le marché mondial. Cette restriction quantitative rend toute évaluation de la demande réelle impossible à ce stade. Le prix de base de 12 000 dollars peut varier selon le modèle de smartphone sélectionné, sans que la marque ne précise la fourchette tarifaire complète.
La société ne communique pas sur les conditions de conservation du chocolat ni sur les délais de livraison. Deux paramètres pourtant déterminants pour un produit alimentaire périssable destiné à une clientèle internationale.
Ce lancement constitue une première pour Caviar quant à un lancement dans le segment alimentaire. L'entreprise, jusqu'ici concentrée sur la modification d'appareils électroniques avec des matériaux précieux (or, diamants, cuir exotique), élargit son offre sans modifier son positionnement tarifaire ultra-premium.
Le concept repose sur une mécanique de "surprise contrôlée" : l'acheteur connaît le contenu, le destinataire non. Cette approche cible explicitement les collectionneurs fortunés et le marché des cadeaux d'exception, sans application fonctionnelle supplémentaire par rapport à un smartphone Caviar standard.
Des questions restent en suspens
Plusieurs informations techniques restent absentes du communiqué : le poids exact de l'œuf, la quantité d'or utilisée pour le glaçage comestible, le carat de la clé en or massif, et les spécifications précises des smartphones éligibles. Ces lacunes limitent l'évaluation objective du rapport entre le prix demandé et la valeur matérielle des composants.