Ces fêtes de Noël sont plaisantes pour les amateurs de streaming. Et on a un nouvel exemple avec ce « partenariat » à venir entre deux géants du secteur.
Netflix est-il devenu le point central d'une concentration à venir dans le domaine du streaming ? On peut commencer à se poser la question. Car, en plus du projet de rachat d'activités de Warners Bros., parmi lesquelles la plateforme HBO Max, le catalogue du leader incontesté de la vidéo à la demande va bénéficier de contenus de chez Amazon Prime Video !
Il y aura de tout sur Netflix, et même du contenu Prime Video !
Vous êtes un des nombreux abonnés Netflix ? Alors, vous allez apprécier cette nouvelle, qui nous est transmise par le média anglophone Deadline. En effet, d'après ce dernier, Amazon et Netflix ont trouvé un accord pour que des films et des séries du catalogue de Prime Video se retrouvent sur Netflix.
Et il y a du beau monde de concerné. À partir du 15 janvier prochain, il sera ainsi possible de trouver sur Netflix non seulement une partie du catalogue MGM de Prime Video, mais aussi, ce qui peut être encore plus surprenant, certaines productions originales de Prime Video.
Amazon Prime reconnaît sa défaite face à Netflix
Parmi ce qui va être ainsi transféré, il y aura un certain nombre de grands films des franchises James Bond (dont ceux avec Daniel Craig comme Skyfall ou bien Quantum of Solace), Rocky ou bien Creed. Des séries comme The Man in the High Castle ou Hunters seront aussi de la partie. À noter que pour certains contenus, comme les James Bond, il s'agit d'une location temporaire, puisqu'ils ne seront disponibles sur la plateforme que pour une durée de trois mois.
Cette décision sonne comme une défaite pour Prime Video, qui se voulait un rival acharné de Netflix. Or, si cette décision a été prise par Amazon, c'est que le géant a besoin de rentabiliser des films acquis très cher en 2022, quand il a repris MGM pour 8,45 milliards de dollars. En les louant à Netflix, pour une durée plus ou moins longue, ces contenus apportent des revenus supplémentaires à Amazon. Mais montrent aussi que Netflix est la locomotive devenue incontournable de tout le secteur du streaming !