Parmi ce qui va être ainsi transféré, il y aura un certain nombre de grands films des franchises James Bond (dont ceux avec Daniel Craig comme Skyfall ou bien Quantum of Solace), Rocky ou bien Creed. Des séries comme The Man in the High Castle ou Hunters seront aussi de la partie. À noter que pour certains contenus, comme les James Bond, il s'agit d'une location temporaire, puisqu'ils ne seront disponibles sur la plateforme que pour une durée de trois mois.

Cette décision sonne comme une défaite pour Prime Video, qui se voulait un rival acharné de Netflix. Or, si cette décision a été prise par Amazon, c'est que le géant a besoin de rentabiliser des films acquis très cher en 2022, quand il a repris MGM pour 8,45 milliards de dollars. En les louant à Netflix, pour une durée plus ou moins longue, ces contenus apportent des revenus supplémentaires à Amazon. Mais montrent aussi que Netflix est la locomotive devenue incontournable de tout le secteur du streaming !