Le constructeur chinois n'est plus très loin de présenter son meilleur smartphone. Et pour donner l'eau à la bouche de ses clients, il sort une petite vidéo prise en main du Xiaomi 17 Ultra !
Dans deux jours, c'est Noël. Oui, mais ça n'est pas le seul événement qui aura lieu ce jour-là, tout du moins, si l'on prend la perspective du monde de la tech. En effet, c'est cette date qui a aussi été sélectionnée par Xiaomi pour présenter officiellement son tout dernier (et meilleur) smartphone, le Xiaomi 17 Ultra. Un appareil que l'on peut découvrir en avant-première dans une vidéo prise en main.
Xiaomi tease son smartphone une dernière fois avant sa sortie
Avec les premiers visuels transmis par Xiaomi lors de l'annonce de la future date de présentation du Xiaomi 17 Ultra, on avait pu enfin découvrir à quoi ressemblerait cet appareil. Et il ne s'agissait semble-t-il que d'une première étape du teasing du groupe chinois.
Il vient en effet cette mois de mettre en ligne une vidéo prise en main du Xiaoimi 17 Ultra, d'une durée d'une minute, grâce à laquelle on peut mieux visualiser à quoi il ressemblera dans la vraie vie. Et pour la vidéo, c'est juste en dessous que ça se passe !
Le smartphone le plus fin jamais créé chez Xiaomi
On peut voir sur cette vidéo, en plus de la confirmation de l'énorme appareil photo à l'arrière, que le Xiaomi 17 Ultra aura droit à des bords assez fins. Niveau écran, on se retrouve face à ce qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Xiaomi 17 Pro Max.
À noter qu'à cette occasion, Xiaomi a aussi indiqué qu'il s'agissait du smartphone le plus fin que le constructeur n'ait jamais mis au monde, avec une épaisseur de 8,29 mm. Pour comparaison, l'iPhone 17 Pro Max affiche lui une épaisseur de 8,75 mm, quand le Samsung Galaxy S25 Ultra est à 8,2 mm.