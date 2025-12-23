Avec les premiers visuels transmis par Xiaomi lors de l'annonce de la future date de présentation du Xiaomi 17 Ultra, on avait pu enfin découvrir à quoi ressemblerait cet appareil. Et il ne s'agissait semble-t-il que d'une première étape du teasing du groupe chinois.

Il vient en effet cette mois de mettre en ligne une vidéo prise en main du Xiaoimi 17 Ultra, d'une durée d'une minute, grâce à laquelle on peut mieux visualiser à quoi il ressemblera dans la vraie vie. Et pour la vidéo, c'est juste en dessous que ça se passe !