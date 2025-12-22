Le géant finlandais des télécoms passe à l'acte. Plus d'un mois après les premières annonces, Nokia France a conclu un accord syndical qui scelle le sort de centaines d'emplois. La restructuration, déjà amorcée en 2023 et 2024, divise cette fois les partenaires sociaux. Si la CFDT et la CFE-CGC ont paraphé le document, la CGT claque la porte et dénonce une stratégie qui sacrifie l'emploi, sans interroger l'avenir industriel du groupe.