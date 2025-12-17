Google teste un super assistant natif pour Gmail (bientôt chez nous ?)

Google tente une nouvelle approche de l'assistant personnel avec CC. Ce concept transforme votre messagerie en centre de contrôle quotidien. L'outil fonctionne exclusivement par e-mail, et ne requiert donc pas une application dédiée.

Contrairement à Gemini Live qui repose sur une interaction vocale ou textuelle depuis une interface spécifique, CC envoie chaque matin un récapitulatif baptisé "Your Day Ahead". Ce message automatique synthétise votre agenda, compile vos tâches et extrait les informations clés de Gmail, Google Drive et Google Agenda. L'utilisateur peut ensuite répondre directement à cet e-mail ou contacter CC à une adresse dédiée pour ajouter des tâches, enregistrer des notes ou effectuer des recherches. L'assistant apprend progressivement vos préférences et ajuste ses réponses en fonction de vos corrections.​

CC offre donc directement une solution clé-en-main. Nul besoin d'ouvrir une application, ni de lancer une commande vocale : tout passe par votre boîte de réception. Google précise que CC peut être ajouté à un fil de discussion pour générer un résumé, mais qu'il ne répondra qu'à vous de manière privée, sans envoyer de messages à d'autres destinataires. Le service reste ainsi confiné à un usage personnel.​

Puisque CC est simplement disponible via une adresse email, on imagine déjà plusieurs automatisations à mettre en place via des règles de filtre ou des outils comme IFTTT.

L'accès reste pour l'instant restreint aux États-Unis et au Canada, réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus disposant d'un compte Google personnel (les comptes Workspace sont exclus). Les abonnés AI Pro et Ultra bénéficient d'une priorité sur la liste d'attente. Google insiste sur le caractère volontaire de l'expérience : l'inscription nécessite d'activer les "Smart Settings" de Workspace et les utilisateurs peuvent se déconnecter à tout moment.