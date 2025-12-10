L'arrivée de nombreux taxis autonomes en Europe devrait passer par des acteurs déjà connus. C'est ce qu'on peut comprendre avec l'annonce faite par le spécialiste des VTC Bolt et par son désormais partenaire Stellantis (fruit de la fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles).

Dans le cadre de cet accord, Stellantis développera des véhicules bénéficiant d'une autonomie de niveau 4 (un niveau élevé d'autonomie). Le projet se basera sur les plateformes AV-Ready de Stellantis, qui embarquent des capteurs de dernière génération et des outils de calcul haute performance. Les deux entreprises commenceront à mettre à l'essai des véhicules dès l'an prochain, si les règles européennes permettent d'aller en ce sens.