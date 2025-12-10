Le géant des VTC et le constructeur automobile vont travailler ensemble sur la technologie d'avenir des taxis autonomes. Et leur alliance pourrait tout changer à ce sujet dans le Vieux Continent.
Niveau taxis autonomes, le continent européen est clairement en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine. Un manque bien repéré par les spécialistes du secteur, à l'image de l'Américain Waymo, qui va petit à petit se déployer chez nous. Mais il ne sera pas seul, vu le partenariat massif qui vient d'être communiqué par de grands noms de l'automobile !
Bolt et Stellantis annoncent leur partenariat
L'arrivée de nombreux taxis autonomes en Europe devrait passer par des acteurs déjà connus. C'est ce qu'on peut comprendre avec l'annonce faite par le spécialiste des VTC Bolt et par son désormais partenaire Stellantis (fruit de la fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles).
Dans le cadre de cet accord, Stellantis développera des véhicules bénéficiant d'une autonomie de niveau 4 (un niveau élevé d'autonomie). Le projet se basera sur les plateformes AV-Ready de Stellantis, qui embarquent des capteurs de dernière génération et des outils de calcul haute performance. Les deux entreprises commenceront à mettre à l'essai des véhicules dès l'an prochain, si les règles européennes permettent d'aller en ce sens.
Bolt vise les 100 000 taxis autonomes en fonction dans 10 ans
C'est conscient de cet écueil que les deux entreprises affirment vouloir « garantir un déploiement responsable et conforme aux normes de sécurité, de protection des données et de cybersécurité ». Les essais programmés pour 2026 seront effectués dans «plusieurs pays européens », après quoi, Bolt et Stellantis vont chercher à avancer très rapidement.
La phase d'industrialisation à grande échelle de ces taxis autonomes devrait ainsi commencer avant la fin de la décennie, en 2029. Et une dizaine d'années après le début de ce projet, on pourrait arriver à un résultat assez impressionnant, l'objectif étant le déploiement de près de 100 000 véhicules autonomes du genre sur la plateforme de Bolt.