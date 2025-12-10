Vera se distingue par sa simplicité d'utilisation. Il suffit d'enregistrer le numéro 09 74 99 12 95 dans ses contacts et de lui poser une question par WhatsApp, ou de l'appeler directement par téléphone. Le service fonctionne également sur Instagram via le compte @askvera.org. L'idée est bien évidemment d'être accessible depuis n'importe quel appareil, sans application, qu'il soit connecté à Internet ou non, et pour tous les publics.​

L'outil s'appuie sur GPT-4 et consulte en temps réel 450 sources certifiées EFCSN, IFCN et JTI. Ces acronymes désignent des organismes qui labellisent les acteurs du fact-checking selon des critères stricts d'indépendance et de neutralité. Parmi ces sources figurent des sites spécialisés en vérification comme Les Décodeurs du Monde, CheckNews de Libération, AFP Factuel ou Les Observateurs de France 24. Vera interroge également environ 250 médias reconnus pour leur sérieux. Cette base de données est publique et peut être consultée à tout moment sur le site de l'ONG.​​

Certes, il est possible de répliquer Vera dans un projet personnel via une IA spécifique. Mais ici, contrairement aux IA généralistes comme ChatGPT, Vera ne spécule jamais. Si elle ne dispose pas d'informations vérifiées sur un sujet, elle l'indique clairement plutôt que de risquer une hallucination. Un comité d'experts indépendant veille par ailleurs à la qualité et à la pertinence des sources utilisées. En somme, Vera n'invente rien et se contente de synthétiser ce qui a déjà été vérifié par des professionnels.

Un an après son lancement, Vera aurait déjà répondu à 400 000 questions et vient d'obtenir une distinction Coup de cœur à l'occasion de la cérémonie Product Awards 2025, co-organisée par Ikxo, leTicket et Bpifrance LeHub. Pour ajouter Vera sur WhatsApp, il suffit donc de scanner le code QR ci-dessous.