Je viens juste de commander un livre à faire livrer chez un proche comme cadeau et ces 3 euros ne m’arrêtent pas. En ce qui me concerne, j’achète généralement des livres d’occasion ou des livres électroniques.

Nos fonctionnaires ne connaissent que les taxes, c’est connu. C’est du même acabit que la taxe sur les produis du numériques pour « la copie privée » alors qu’aujourd’hui, les gens consommes la musique via du streaming (Apple, Spotify etc)…

Ici, ces 3 euros vont dans les caisses des grands groupes et pas les petites librairies. Si je veux un livre, je jette un coup d’oeil quand je vais en grande surface puis c’est la FNAC …

En revanche, on oublie que si les achats diminuent, ce n’est pas forcément du fait de ces 3 euros mais tout simplement parce que les jeunes ne lisent plus et cela se ressent sur leur culture générale, leur vocabulaire … je le constate chaque jour avec mes alternants en Master qui confirment ne pas lire …