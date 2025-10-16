Amazon a décidé de marquer le coup en lançant une remise de 5% sur les livres retirés en points relais, qu'il est possible de cumuler avec la livraison gratuite. Le géant s'aligne notamment sur la Fnac.
Toujours très active quand il s'agit de séduire ses clients en quête de bouquins, Amazon frappe fort. Dès ce jeudi 16 octobre, l'entreprise propose une remise de 5% sur tous les livres neufs que les consommateurs lui achètent, à condition de les récupérer dans l'un de ses 3 000 points partenaires qui vendent des livres. En plus de la livraison gratuite et de la réduction du prix de la commande, l'entreprise continue d'étendre son maillage territorial en France, en touchant aussi bien les villes que les populations plus rurales.
3 000 points de retrait Amazon implantés chez les commerçants français
Même s'il est un acteur par définition réputé pour ses capacités d'innovation, ici, une fois n'est pas coutume, Amazon ne réinvente pas la poudre avec cette remise de 5%. La Fnac propose déjà exactement le même avantage à ses porteurs de carte adhérent pour les retraits en magasin. Mais là où le géant du commerce en ligne impressionne, c'est sur l'étendue géographique de son réseau.
Les fameux points de retrait peuvent pour certains être des Amazon Lockers, s'ils sont situés dans commerces qui vendent des livres. Sinon, les points de vente sont des comptoirs installés chez des commerçants qui vendent déjà des livres, comme des magasins Leclerc, par exemple. Ces partenaires deviennent de facto des ambassadeurs d'Amazon dans leur quartier ou leur commune.
Autre bonne nouvelle, Amazon nous apprend ce matin que 70% des 3 000 points éligibles à la livraison gratuite et aux 5% de réduction pour les livres se trouvent en zones rurales, ou dans des petites villes comme Mernel (Ille-et-Vilaine), Courrieres (Pas-de-Calais) ou Soual (Tarn), qui ne vous disent peut-être rien. Amazon mise clairement sur les territoires où l'accès physique au livre se raréfie.
Un marché du livre en crise qui cherche ses nouveaux équilibres
Le géant Amazon est plutôt bien inspiré, puisque le secteur du livre connaît quelques turbulences. Les ventes de livres ont chuté de 3% sur un an, et le nombre d'acheteurs de livres neufs de 10%, selon le Centre national du Livre. Paradoxe de notre époque du tout-numérique : les lecteurs disparaissent, mais les plateformes se multiplient.
72% des Français reconnaissent avoir désormais accès à une plus grande diversité de livres, grâce à Internet. « Depuis 25 ans, Amazon s'engage à offrir à tous les lecteurs en France un accès simple et large aux œuvres littéraires », justifie Géraldine Codron, responsable de la catégorie Livres chez Amazon.
On sait que l'entreprise n'a pas toujours été adoubée par certains professionnels du secteur pour sa politique agressive en matière de distribution de livres. Mais l'élargissement de l'offre et le maillage territorial physique permettent, quoi qu'on en dise, aux Français les plus isolés de se rapprocher de ces livres qu'ils aiment tant.