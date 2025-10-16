Toujours très active quand il s'agit de séduire ses clients en quête de bouquins, Amazon frappe fort. Dès ce jeudi 16 octobre, l'entreprise propose une remise de 5% sur tous les livres neufs que les consommateurs lui achètent, à condition de les récupérer dans l'un de ses 3 000 points partenaires qui vendent des livres. En plus de la livraison gratuite et de la réduction du prix de la commande, l'entreprise continue d'étendre son maillage territorial en France, en touchant aussi bien les villes que les populations plus rurales.