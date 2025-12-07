Selon un rapport fondé sur des informations glanées en interne, Johny Srouji aurait confié à Tim Cook qu’il songeait sérieusement à quitter Apple, dans la continuité d’une vague de départs parmi les hauts responsables du groupe. L’idée que le patron des puces puisse rejoindre cette liste a de quoi donner des sueurs froides aux investisseurs comme aux fans, déjà échaudés par les annonces successives de départs de plusieurs vice‑présidents ces derniers mois.

Le timing ne tombe pas vraiment au meilleur moment : Apple cherche encore sa voie dans l’intelligence artificielle tout en continuant d’affiner sa feuille de route matérielle, des futures générations de puces M aux processeurs des iPhone à venir. Or Srouji est précisément au carrefour de ces enjeux, qu’il s’agisse d’intégrer des blocs de calcul dédiés à l’IA ou d’optimiser chaque watt consommé pour préserver l’autonomie des appareils.​

Au‑delà du sort d’un seul dirigeant, cette affaire pose une question piquante : Apple reste‑t‑elle encore le terrain de jeu idéal pour les ingénieurs stars, ou la concurrence en quête de talents pour ses propres puces et ses modèles d’IA commence‑t‑elle à devenir plus séduisante ? Si Johny Srouji finit par faire ses cartons, la firme conservera ses plans à moyen terme, mais perdra l’homme qui sait mieux que quiconque comment transformer ces feuilles de calcul en produits que des millions d’utilisateurs allument chaque matin.​