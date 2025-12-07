Cette semaine, Disneyland Paris a annoncé plusieurs innovations d'accessibilité, dont une première européenne, à savoir des gilets vibrants qui transforment les spectacles musicaux en expérience tactile pour les visiteurs sourds et malentendants.
La magie Disney peut désormais se ressentir autant qu'elle se voit ou s'entend. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, Disneyland Paris a dévoilé non pas une, ni deux, mais cinq avancées technologiques devant aider à repousser les frontières de l'inclusion. Parmi elles, des gilets vibrants, déployés sur deux spectacles, permettent aux visiteurs sourds et malentendants de ressentir physiquement les émotions musicales.
Disneyland Paris pionnier avec des gilets qui font ressentir la musique
Disneyland Paris devient le premier parc à thèmes du Vieux continent à proposer des gilets vibrants dans ses théâtres. Le dispositif, gratuit mais soumis à disponibilité, équipe actuellement deux spectacles majeurs : Together, une Aventure musicale Pixar, qui a lieu aux Walt Disney Studios, qui deviendra bientôt Disney World Adventure, et Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre, qui se déroule au Disneyland Park, du côté de Frontierland.
Dans le détail, la technologie convertit le son en vibrations, et permet aux personnes sourdes et malentendantes de ressentir physiquement le rythme, l'intensité et les émotions véhiculées par la musique. Un projet ambitieux, qui pour l'anecdote est le fruit de deux années de développement menées en étroite collaboration avec des associations spécialisées dans le handicap.
Cette technologie ouvre une nouvelle voie pour rendre les spectacles plus accessibles. Jusqu'ici, les personnes sourdes devaient se contenter du visuel. Désormais, elles ressentent l'orchestre, les percussions, les montées dramatiques. Une première européenne qui pourrait pourquoi pas inspirer d'autres salles de spectacle et parcs d'attractions.
De l'audiodescription aux plans tactiles, l'inclusion se généralise chez Disney
L'audiodescription poursuit son expansion au sein de la mythique attraction Phantom Manor (Manoir hanté), désormais accessible via l'application AudioSpot, en français et anglais. Le calendrier 2026 prévoit d'autres adaptations, dont Frozen Ever After dans le futur Disney Adventure World. Une progression méthodique qui touche aussi bien les attractions, que les restaurants et hôtels Disney.
Le Disneyland Railroad, le train qui fait le tour du Disneyland Park, accueille des wagons équipés d'élévateurs, qui autorisent l'embarquement direct en fauteuil roulant. L'attraction Pirates des Caraïbes inaugure, elle, un espace sécurisé pour les chiens guides durant l'attraction, sachant que ces compagnons sont déjà admis dans une quarantaine de manèges et spectacles.
Pour les visiteurs déficients visuels, des plans en relief sont désormais disponibles à City Hall (à l'entrée du Disneyland Park), et au Disney Hotel New York – The Art of Marvel. Ces cartes tactiles avec audio multilingue permettent de se repérer dans le parc avant la visite. Elles complètent les tablettes Virtuoz Mini distribuées depuis 2023. Un déploiement est d'ores et déjà prévu dans d'autres hôtels, annonce Disneyland Paris.