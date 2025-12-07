Disneyland Paris devient le premier parc à thèmes du Vieux continent à proposer des gilets vibrants dans ses théâtres. Le dispositif, gratuit mais soumis à disponibilité, équipe actuellement deux spectacles majeurs : Together, une Aventure musicale Pixar, qui a lieu aux Walt Disney Studios, qui deviendra bientôt Disney World Adventure, et Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre, qui se déroule au Disneyland Park, du côté de Frontierland.