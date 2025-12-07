Une fois arrivé dans une station Far-A-Day, et après avoir au préalable défini un créneau, l'automobiliste a simplement à récupérer sa petite remorque, et à reprendre son trajet, avec 300 km d'autonomie supplémentaires.

La société veut mettre au point un réseau de stations distribuées le long des grands axes autoroutiers, avec l'ambition d’ouvrir un premier corridor Paris-Bordeaux, puis d'ouvrir 30 stations en 2027, permettant « de couvrir 80% des trajets longue distance ».