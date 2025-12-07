Bénéficier d'une autonomie supplémentaire de 300 km avec votre voiture électrique ? C'est la promesse de Far-A-Day, une étonnante remorque-batterie à installer à l'arrière de votre véhicule. Explications.
Quand bien même le véhicule électrique titille la curiosité de nombreux automobilistes, son adoption reste freinée, par l’autonomie des batteries, ainsi que leur temps de charge sur les longs trajets. Mais une société française a trouvé une solution. De la même manière que l'on relie une batterie externe à son smartphone pour en booster l'autonomie, Far-A-Day vient se connecter à un véhicule électrique en deux petites minutes, et promet d'augmenter instantanément son autonomie de 60 kWh, soit environ 300 km sur autoroute selon le concepteur.
Booster l'autonomie de sa voiture électrique avec… une remorque-batterie externe ?
Dans les faits, le système adopte un format pour le moins atypique, puisqu'il s'agit d'une remorque-batterie (sur roues donc), d'environ 500 kg (pour 1,3m de longueur), qui va venir se relier au véhicule donc, mais aussi se synchroniser avec une application mobile dédiée.
Une fois arrivé dans une station Far-A-Day, et après avoir au préalable défini un créneau, l'automobiliste a simplement à récupérer sa petite remorque, et à reprendre son trajet, avec 300 km d'autonomie supplémentaires.
La société veut mettre au point un réseau de stations distribuées le long des grands axes autoroutiers, avec l'ambition d’ouvrir un premier corridor Paris-Bordeaux, puis d'ouvrir 30 stations en 2027, permettant « de couvrir 80% des trajets longue distance ».
300 km de plus en un simple branchement
« Fini le risque de borne indisponible et terminée l’attente interminable. Avec Far-A-Day, votre voiture électrique adaptée à votre usage quotidien se transforme en routière à l’autonomie imbattable lors de vos trajets sur autoroute », indique la société dont la technologie française est brevetée, et le modèle annoncé comme rentable.
Une fois la batterie déchargée, il suffit de déposer celle-ci dans une autre station, avant de poursuivre son trajet, avec ou sans Far-A-Day. La société promet 300 m2 de panneaux photovoltaïques pour équiper et alimenter chaque station.
Pour fonctionner, Far-A-Day nécessite d’installer un attelage connecté, annoncé comme « invisible au quotidien », qui permet également de tracter une remorque standard grâce à la boule d’attelage amovible
Le concept (thermique à l'époque) avait été présenté il y a un peu moins de 10 ans par Jean-Baptise Segard, co-créateur de Far-A-Day, et a depuis évolué en une remorque électrique, dont le prix devrait osciller entre 30 et 70 centimes le kWh.