Mais les hors-la-loi n'ont pas été vraiment orphelins de solutions de communication. Car on découvre avec ce rapport l'arrivée d'un nouveau joueur dans la cour des grands des applications de messagerie, un joueur du nom de « Potato » !

« La messagerie Potato, dont le fonctionnement et le graphisme sont proches de ceux de Telegram, semble avoir souvent servi d’application de repli, aux côtés de WhatsApp et de Signal, déjà largement utilisées » a-t-il ainsi été expliqué. Une application déjà évoquée en octobre dernier dans Le Monde par le directeur de la police judiciaire parisienne, Fabrice Gardon, qui expliquait qu'elle avait « le vent en poupe en ce moment. »

À noter que cette application n'est pas la seule à être visée par les autorités, qui ont aussi lancé l'offensive contre l'OS GrapheneOS - et qui a annoncé son départ de l'hexagone.