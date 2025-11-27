Des messageries comme Telegram sont un peu du passé pour les narcotrafiquants. Il y a de meilleures solutions aujourd'hui, privilégiées par les criminels.
Telegram a très mauvaise réputation, de nombreux gouvernements voyant l'application de messagerie comme un outil facilitant la tâche des criminels de tout bord. C'est ce qui a notamment précipité l'an dernier son arrestation par les autorités françaises, et a entraîné la mise en contrôle judiciaire de son fondateur Pavel Durov, qui a duré jusqu'à il y a à peine une dizaine de jours. Pourtant, ça semble être du passé, vu que d'autres solutions commencent à être privilégiés.
La coopération de Telegram a effarouché les trafiquants
Les narcotrafiquants ne sont plus vraiment sur Telegram. En tout cas, plus en France. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) vient en effet de publier son rapport pour l'année 2024, qui nous apprend que le changement d'attitude de Telegram n'a pas fait plaisir à tout le monde.
Le nouveau lien entre l'application de messagerie et les autorités a ainsi « entraîné la disparition de nombreux comptes tenus par des trafiquants de drogues sur cette plateforme. »
Dites bonjours à Potato !
Mais les hors-la-loi n'ont pas été vraiment orphelins de solutions de communication. Car on découvre avec ce rapport l'arrivée d'un nouveau joueur dans la cour des grands des applications de messagerie, un joueur du nom de « Potato » !
« La messagerie Potato, dont le fonctionnement et le graphisme sont proches de ceux de Telegram, semble avoir souvent servi d’application de repli, aux côtés de WhatsApp et de Signal, déjà largement utilisées » a-t-il ainsi été expliqué. Une application déjà évoquée en octobre dernier dans Le Monde par le directeur de la police judiciaire parisienne, Fabrice Gardon, qui expliquait qu'elle avait « le vent en poupe en ce moment. »
À noter que cette application n'est pas la seule à être visée par les autorités, qui ont aussi lancé l'offensive contre l'OS GrapheneOS - et qui a annoncé son départ de l'hexagone.