Faire tenir un modèle XXL dans la mémoire vidéo d'une carte graphique grand public, en voilà un défi de taille. FLUX.2, la nouvelle famille de modèles de génération d'images de Black Forest Labs, aligne en effet pas moins de 32 milliards de paramètres et réclame jusqu'à 90 Go de VRAM dans sa version brute. Pour rendre exploitable un de ces modèles sur un PC équipé d'une GeForce RTX, NVIDIA a travaillé main dans la main avec le labo allemand et l'outil ComfyUI afin de compresser, streamer et optimiser le modèle… tout en conservant une qualité très proche de la version brute.

Des images de 4 mégapixels qui ne ressemblent pas à de l'IA

La promesse de FLUX.2 est alléchante : supprimer cet aspect artificiel caractéristique qui trahit souvent les images générées par ordinateur. Les modèles délivreraient des images photoréalistes atteignant une définition de 4 mégapixels (soit du 2 048 points par 2 048, ou équivalent), avec une gestion de la physique et des éclairages nettement améliorée.