La Wyze Window Cam mise donc sur la simplicité en supprimant d’emblée toutes les contraintes habituelles de l’installation extérieure : plus besoin d’échelle, de perçage de mur ou de bricolage fastidieux. Ici, la caméra se fixe directement sur la fenêtre grâce à un support adhésif spécialement conçu pour rester stable et sécurisé.

Pas de batterie, la caméra est alimentée par un câble de 3 mètres (en microUSB) accompagné de clips qui permettent de conserver une installation propre et soignée, presque « professionnelle » selon la marque. Une approche pensée pour rendre la vidéosurveillance accessible à tous, même aux moins bricoleurs.