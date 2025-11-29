La société Wyze a annoncé une nouvelle caméra domestique visant à surveiller l'extérieur de votre propriété, tout en restant à l'intérieur. Son nom : Window Cam.
Pour la marque, il s'agit d'une caméra innovante qui assure la surveillance extérieure du domicile, tout en s’installant discrètement à l’intérieur, derrière une fenêtre donc. Un positionnement qui évite les contraintes d’installation en façade (et possiblement les vols et dégradations) tout en promettant une qualité d’image de premier ordre, notamment grâce à sa technologie Enhanced Color Night Vision, capable de restituer des couleurs nettes et détaillées même en conditions de faible luminosité.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Son nom est Cam. Window Cam.
La Wyze Window Cam mise donc sur la simplicité en supprimant d’emblée toutes les contraintes habituelles de l’installation extérieure : plus besoin d’échelle, de perçage de mur ou de bricolage fastidieux. Ici, la caméra se fixe directement sur la fenêtre grâce à un support adhésif spécialement conçu pour rester stable et sécurisé.
Pas de batterie, la caméra est alimentée par un câble de 3 mètres (en microUSB) accompagné de clips qui permettent de conserver une installation propre et soignée, presque « professionnelle » selon la marque. Une approche pensée pour rendre la vidéosurveillance accessible à tous, même aux moins bricoleurs.
Rappelons qu'en 2024, la marque Wyze était au coeur d'une vaste polémique, puisqu'un étonnant bug avait alors permis à certains propriétaires de voir l'intérieur des maisons d'illustres inconnus, utilisant eux aussi des caméras de la marque. Plusieurs internautes avaient alors pu accéder à des captures photo venant de caméras de surveillance… qui ne leur appartenaient pas.
Une caméra d'intérieur, à coller sur la fenêtre
« De nombreux clients nous ont fait part de leur souhait de disposer d'un système de sécurité extérieur fiable, mais ils sont rebutés par l'idée d'installer des caméras en hauteur ou de percer des trous dans leur maison. La Window Cam résout ce problème en un clin d'œil », explique Yun Zhang, PDG de Wyze.
Une installation simplifiée donc, et une caméra qui se charge de surveiller l'extérieur (de jour comme de nuit) via un capteur Full HD 1080p associé à une optique offrant un champ de vision horizontal de 101 degrés. À la verticale, l’angle se resserre à 53,9 degrés, une limitation assumée, mais suffisante selon la marque pour couvrir efficacement la zone située devant la fenêtre.
La caméra est accessible depuis une application mobile, et propose diverses fonctions originales, comme un mode Timelapse, pour convertir des heures de captation en un clip de quelques secondes. Les vidéos peuvent venir se stocker sur une carte mémoire microSD.
À noter toutefois que le sticker n'est pas conçu pour être réutilisé (il faudra utiliser un sèche-cheveux et un grattoir pour le retirer), mais Wyze en fournit deux au cas où on souhaiterait repositionner la caméra.
La Window Cam signée Wyze est d'ores et déjà disponible à l'achat aux US, avec un prix fixé à 35 dollars.