Pékin envisage d'imposer un mode d'accélération « bridé » par défaut pour tous les véhicules particuliers. En cause, les spécificités des voitures électriques, qui posent problème pour la sécurité routière.
Le secteur de l'électrique explose en Chine, la moitié des voitures vendues étant désormais électriques. Mais cette nouvelle dynamique n'a pas que des effets bénéfiques, car elle coïncide aussi avec une recrudescence des accidents liés à des accélérations incontrôlées. En effet, beaucoup de conducteurs sont pris de court par la brutalité de l'élan initial des moteurs électriques.
Toutes les voitures bridées par défaut
Car ces véhicules délivrent toute leur puissance immédiatement, sans temps de réponse. Même les modèles grand public accélèrent aujourd'hui plus vite que d'anciennes sportives. Les automobilistes, la plupart du temps formés sur des voitures à essence lentes à réagir, ne sont pas préparés. Les erreurs de pédale ou l'absence d’anticipation peuvent alors provoquer des départs fulgurants et des collisions.
Et l'Empire du Milieu a décidé d'agir. Dans une consultation publique partagée ce 10 novembre, le Ministère chinois de la Sécurité publique propose de rendre obligatoire un mode d'accélération « bridé » à chaque démarrage, forçant toutes les voitures électriques, thermiques et hybrides rechargeables, à passer de 0 à 100 kilomètres par heure en au moins cinq secondes, par défaut.
Pour retrouver des performances plus musclées, le conducteur devrait activer manuellement un mode spécifique.
Les modèles électriques puissants visés
Désormais, les citoyens et les entreprises ont jusqu'au 10 janvier 2026 pour participer au débat et envoyer leurs commentaires au gouvernement. Si le projet est validé, la proposition se convertira alors en norme nationale obligatoire, impliquant des ajustements logiciels notables pour tous les modèles vendus en Chine. Pour l'heure, aucune date d'application précise n'est encore fixée.
Si aucune voiture spécifique n'est officiellement ciblée, cette mesure vise bien entendu les véhicules électriques les plus puissants, notamment le Tesla Model S Plaid, le Model 3, le Model Y, la SU7 Ultra de Xiaomi ainsi que la Yangwang U9 de BYD.
En parallèle, les chercheurs locaux avancent pour développer des batteries solides, qui permettraient de mettre au point des voitures beaucoup plus fiables, dotées d'une autonomie drastiquement améliorée.