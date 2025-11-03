Très investie dans le domaine du respect de la vie privée, l'entreprise Proton n'a pas chômé ces temps-ci : elle a créé un Observatoire des violations de données, partagé sa nouvelle feuille de route et facilité la migration de fichiers depuis Google Photos. Bien décidée à damer le pion aux géants du numérique, elle vient également de lancer la nouvelle solution IA Lumo for Business. Découvrons-la ensemble !