Voici une nouvelle qui devrait intéresser les PME en quête de confidentialité : Proton propose désormais sa solution IA Lumo aux entreprises.
Très investie dans le domaine du respect de la vie privée, l'entreprise Proton n'a pas chômé ces temps-ci : elle a créé un Observatoire des violations de données, partagé sa nouvelle feuille de route et facilité la migration de fichiers depuis Google Photos. Bien décidée à damer le pion aux géants du numérique, elle vient également de lancer la nouvelle solution IA Lumo for Business. Découvrons-la ensemble !
Offre partenaire
Protection avancée des e-mails, des calendriers, des mots de passe, du réseau… de votre entreprise grâce à la suite d'applications professionnelles sécurisées.
Offre partenaire
Proton lance la solution IA Lumo for Business
On le sait, l'intelligence artificielle permet de booster considérablement la productivité mais il y a encore beaucoup de chemin à faire du côté de la confidentialité. En juillet dernier, Proton a pris les devants en lançant un chatbot qui ne collecte pas de données personnelles, Lumo. Au départ conçu pour les particuliers, son usage vient d'être étendu aux entreprises.
Comme beaucoup de ses concurrentes, l'IA Lumo est capable de fournir une aide à la rédaction, d'analyser des données, de résumer des réunions et de brainstormer. Elle peut aussi utiliser les documents Proton Drive pour générer des réponses contextualisées.
Mais sa véritable force réside du côté du respect des données personnelles : « Lumo ne conserve jamais d'historique de vos conversations, et les discussions de vos collègues sont stockées avec un chiffrement à accès nul. » De plus, cette IA basée sur un code source ouvert est hébergée en Europe et est conforme au RGPD.
Lumo for Business est disponible dès maintenant en version iOS, Android et web. Deux offres Lumo Professional à 11,99 € par mois et Proton Business Suite + Lumo à 22,98 € par mois sont proposées aux PME.