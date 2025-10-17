Proton dévoile la mise à jour 1.2 de Lumo, son assistant conversationnel privé. Deux fonctionnalités phares font leur apparition : un mode sombre longtemps attendu et la possibilité de personnaliser le style d'écriture de l'IA.
Lancé au mois de juillet, le chatbot IA de Proton passe en version 1.2. L'éditeur suisse enrichit son chatbot privé de deux fonctionnalités majeures. La première concerne l'interface utilisateur avec l'arrivée d'un mode sombre, l'une des principales demandes des utilisateurs. Lumo se met donc au niveau des autres services Web de Proton permettant eux-aussi de définir l'apparence de l'interface.
Des échanges plus fluides avec l'IA
Mais la vraie nouveauté, c'est surtout la possibilité d'affiner les conversations avec le chabot : la personnalisation du style d'écriture de Lumo. L'assistant permet désormais de définir des préférences d'écriture durables. Concrètement, l'utilisateur peut indiquer son nom, son métier ainsi que diverses caractéristiques personnelles, comme des préférences spécifiques, un mode de vie ou toutes autres informations que l'internaute juge utiles pour affiner les réponses de l'assistant.
Il est ensuite possible de spécifier le ton souhaité pour les réponses et ajouter des instructions que l'assistant gardera en mémoire. Lumo peut devenir bavard, optimiste, adopter un ton percutant ou neutre par exemple.
L'objectif est bien évidemment d'obtenir des échanges plus fluides et personnalisés, que ce soit pour rédiger un email informel ou élaborer une proposition de recherche.
Proton insiste sur un point technique : cette personnalisation ne compromet en rien la confidentialité. Les conversations restent protégées et la société ne conserve aucun journal d'activité. Les données partagées pour personnaliser l'assistant ne servent pas à entraîner les modèles d'IA. Au lancement de Lumo, Proton affirmait d'ailleurs :
"Les conversations sont stockées avec le chiffrement zero access de Proton, ne peuvent être déchiffrées que sur l’appareil de l’utilisateur, ne sont pas utilisées pour former des modèles d'IA et ne peuvent pas être partagées avec des tiers."
ChatGPT autorise depuis longtemps des instructions personnalisées permettant d'affiner le ton et la structure des réponses. C'est aussi le cas de Perplexity qui propose de créer divers espaces pour différents types d'échanges avec des instructions spécifiques. De son côté, Gemini d'Alphabet s'appuie sur l'historique de recherche Google et les conversations passées pour personnaliser ses réponses, avec un accès optionnel aux données de Photos et YouTube.
Pour rappel, Lumo s'appuie sur différents modèles de langage open source optimisés par Proton. Lumo choisira le modèle le plus adapté à la requête de l'internaute parmi Nemo (Mistral), OpenHands 32B (Nvidia), OLMO 2 32B (Allen Institute for AI) et Mistral Small 3 (Mistral). Ces modèles ont été configurés directement sur des serveurs contrôlés par Proton.