Mais la vraie nouveauté, c'est surtout la possibilité d'affiner les conversations avec le chabot : la personnalisation du style d'écriture de Lumo. L'assistant permet désormais de définir des préférences d'écriture durables. Concrètement, l'utilisateur peut indiquer son nom, son métier ainsi que diverses caractéristiques personnelles, comme des préférences spécifiques, un mode de vie ou toutes autres informations que l'internaute juge utiles pour affiner les réponses de l'assistant.

Il est ensuite possible de spécifier le ton souhaité pour les réponses et ajouter des instructions que l'assistant gardera en mémoire. Lumo peut devenir bavard, optimiste, adopter un ton percutant ou neutre par exemple.