D'après ces chiffres, depuis le début de l'année 2025, Proton a identifié 794 incidents distincts ayant compromis plus de 306 millions de données personnelles. Ces violations touchent tous les secteurs, avec une vulnérabilité particulière pour les PME : les structures de 10 à 249 employés représentent 48% des incidents détectés, tandis que celles de moins de 10 salariés comptent pour 23% des cas.​​

Le commerce de détail et de gros apparaît comme le secteur le plus exposé avec 25,4% des violations, suivi des entreprises technologiques à 15% et du secteur des médias et du divertissement à 11%. Parmi les données compromises, les adresses e-mail figurent dans 100% des expositions, les noms dans 90% des cas, les coordonnées dans 72%, les mots de passe dans 49% et les informations sensibles - comme les données de santé - dans 34% des incidents.​

En France, l'Observatoire a relevé deux fuites majeures concernant Intersport et Free. Pour ce dernier, près de 19 millions d'abonnés ont été touchés, incluant plus de 5 millions d'IBAN de clients Freebox.​