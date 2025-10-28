Pour mettre fin à cette fausse procédure et témoigner qu'elle n'est pas décédée, la victime était invitée à se rendre sur lastpassrecovery.com, un site frauduleux imitant l'interface de LastPass. Sur cette page, on leur demandait de saisir le mot de passe maître. Les attaquants sont même allés jusqu'à compléter leur approche par des appels téléphoniques, se faisant passer pour des représentants de LastPass et pressant les utilisateurs de se rendre sur le site frauduleux. L'objectif des cybercriminels est clair : récupérer les identifiants du gestionnaire de mots de passe pour obtenir un accès complet à tous les identifiants stockés dans le coffre-fort de la victime… et donc potentiellement à ceux de leur crypto-wallet.

LastPass explique qu'au-delà des mots de passe, les hackers suivent la tendance et tentent désormais de récupérer les passkeys. Plusieurs sites de phishing, notamment des variantes de mypasskey.info, ont été créés spécifiquement pour cibler ces nouvelles méthodes d'authentification. Les attaquants cherchent à tromper les utilisateurs pour qu'ils enregistrent de nouvelles clés d'accès sur des sites malveillants, approuvent des synchronisations frauduleuses ou désactivent leurs passkeys pour revenir à des méthodes d'authentification moins sécurisées.

L'éditeur explique : "Nous avons déployé des efforts importants pour interrompre cette campagne de phishing et faire retirer le site initial. Nous partageons ces informations afin que nos clients soient informés de ces tactiques et puissent réagir de manière appropriée s’ils reçoivent un appel, SMS ou e-mail suspect." L'entreprise invite les utilisateurs à signaler tout courriel, SMS ou appel suspect à abuse@lastpass.com.