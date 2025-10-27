alsaco67

"Les abonnements de plus en plus nombreux et coûteux sont désormais perçus par certains comme le moteur même du piratage "

Je ne comprends pas l’argument, mais vraiment pas.

Dans quel autre domaine on justifie à mots couverts , comme ici, un vol sous prétexte que l’on a pas les moyens de payer ou tout simplement, on préfère avoir quelque chose sans payer qu’en payant ?