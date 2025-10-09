La discussion sur les droits de diffusion de la Ligue des champions voient arriver un mastodonte du streaming en ligne. Allez-vous regarder le foot à l'avenir sur Netflix ?
On l'avait dit. L'UEFA veut changer la manière dont elle vend les droits TV de la Ligue des champions, ce qui pourrait faire mal à Canal+. L'objectif est de produire des droits plus segmentés, ouverts à des diffuseurs inédits ayant les moyens, afin de générer plus de revenus. Et ça semble marcher, puisque Netflix pourrait bien à l'avenir être de la partie.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Netflix sur les rangs pour diffuser la Ligue des champions à partir de 2027
Netflix propose beaucoup de types de programmes différents. Et peut-être même bientôt des rencontres de Ligue des champions. En effet, selon une information du média The Times, le géant américain rejoindrait les discussions pour les droits de diffusion à partir de la saison 2027-2028.
Netflix serait ainsi intéressé par l'acquisition de droits lui permettant de diffuser une rencontre par journée, avec un régime préférentiel. « La plateforme qui remporterait les droits mondiaux aurait le premier choix parmi les matchs du mardi, mais serait soumise à une limite quant au nombre de matchs mettant en vedette une même équipe. Ainsi, elle ne pourrait pas sélectionner le Real Madrid pour tous les matchs » précise le journal.
L'objectif : 5 milliards d'euros par an de revenus générés
Cette information sur une irruption potentielle de Netflix sur le marché de la diffusion du football européen corrobore les nouvelles ambitions des instances européennes. Celles-ci souhaitent en effet voir les revenus générés par la diffusion des rencontres européennes augmenter d'au moins 10%.
Elles souhaitent ainsi voir ces revenus passer de 4,4 milliards d'euros à, au minimum, 5 milliards d'euros. L'idée est de « fidéliser de nouveaux publics, notamment dans un paysage médiatique et des droits de streaming en constante évolution, et exploiter pleinement les plateformes numériques pour rapprocher durablement le football » a ainsi expliqué le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin.