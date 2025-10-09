Netflix propose beaucoup de types de programmes différents. Et peut-être même bientôt des rencontres de Ligue des champions. En effet, selon une information du média The Times, le géant américain rejoindrait les discussions pour les droits de diffusion à partir de la saison 2027-2028.

Netflix serait ainsi intéressé par l'acquisition de droits lui permettant de diffuser une rencontre par journée, avec un régime préférentiel. « La plateforme qui remporterait les droits mondiaux aurait le premier choix parmi les matchs du mardi, mais serait soumise à une limite quant au nombre de matchs mettant en vedette une même équipe. Ainsi, elle ne pourrait pas sélectionner le Real Madrid pour tous les matchs » précise le journal.