Lorsque vous envoyez un message, rien ne garantit que le destinataire est le seul à le lire. Les pirates utilisent des techniques pour se faire passer pour vous ou détourner vos informations. Le protocole SMTP, qui régit l'envoi d'e-mails depuis les années 1980, n'intègre aucun mécanisme de vérification d'identité par défaut, ce qui explique pourquoi l'usurpation d'adresse e-mail reste si simple techniquement.

Les protocoles SPF, DKIM et DMARC permettent aux serveurs de réception de confirmer que l'e-mail provient bien de votre adresse et de bloquer les falsifications. Ces standards, développés progressivement depuis le début des années 2000, sont devenus indispensables face à l'explosion du phishing et des arnaques par e-mail.

Si vous gérez votre propre domaine, vous pouvez ajouter ces protocoles facilement avec l'aide de votre fournisseur. Ils protègent vos échanges sensibles, que vous soyez un particulier soucieux de vos données ou un entrepreneur qui communique avec des clients. L'investissement en temps est minime comparé aux bénéfices en termes de sécurité et de crédibilité.