Clips, l’application de montage vidéo d’Apple, tire sa révérence dans la plus grande discrétion. Son ambition de simplifier la création sur mobile se heurte à un marché qui ne lui a jamais vraiment laissé sa place.
Née en 2017, l’application Clips portait en elle une promesse : celle d’offrir une porte d’entrée ludique vers le montage, un pont entre la complexité relative d’iMovie et l’immédiateté des réseaux sociaux. Huit ans plus tard, Apple a décidé de mettre fin à son support, la retirant de l’App Store pour tous les nouveaux utilisateurs. Son histoire est celle d’une bonne idée qui n’a pas trouvé son public, à une époque où le montage vidéo sur téléphone est devenu un enjeu stratégique majeur.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Le souvenir d'une application singulière
Clips avait pour elle une personnalité attachante. Elle proposait des fonctions uniques comme les « Titres live », qui transcrivaient la voix en sous-titres animés, ou l’intégration des Memoji et des scènes en réalité augmentée grâce au capteur LiDAR des iPhone. Elle était pensée pour la spontanéité, pour capturer et assembler des moments de vie sans la rigueur d’un logiciel de montage classique.
Pourtant, son positionnement est toujours resté fragile. Trop simple pour les créateurs exigeants, qui se tournaient déjà vers des solutions plus complètes, et peut-être trop déconnectée pour les adeptes des plateformes sociales, qui préfèrent des outils intégrés. Clips vivait dans un entre-deux, charmant mais solitaire, et les mises à jour se sont espacées jusqu’à devenir de simples correctifs, annonçant déjà la fin silencieuse qui vient d’être officialisée.
CapCut, l'outil maison de TikTok qui domine résolument ce marché, a défini de nouveaux standards de puissance et de gratuité. Plus récemment, Instagram a lancé sa propre offensive avec Edits, une application dédiée pensée pour concurrencer directement son rival chinois avec des fonctions assistées par intelligence artificielle. Face à ces solutions ultra-complètes et parfaitement intégrées aux écosystèmes les plus populaires, l’approche modeste de Clips semblait appartenir à une autre époque. Son extinction laisse iMovie seul gardien de la vision grand public d’Apple en matière de vidéo.