CapCut, l'outil maison de TikTok qui domine résolument ce marché, a défini de nouveaux standards de puissance et de gratuité. Plus récemment, Instagram a lancé sa propre offensive avec Edits, une application dédiée pensée pour concurrencer directement son rival chinois avec des fonctions assistées par intelligence artificielle. Face à ces solutions ultra-complètes et parfaitement intégrées aux écosystèmes les plus populaires, l’approche modeste de Clips semblait appartenir à une autre époque. Son extinction laisse iMovie seul gardien de la vision grand public d’Apple en matière de vidéo.