Pendant des décennies, Windows n’a proposé aucun éditeur de texte natif utilisable depuis le terminal. Une anomalie, surtout pour un système aussi répandu dans les environnements techniques. Pendant que Linux et macOS embarquaient Vim ou Nano par défaut, les utilisateurs et utilisatrices de Windows devaient jongler entre le Bloc-Notes, Notepad++, des portages non officiels ou des outils comme Visual Studio Code, trop lourds pour un simple ajustement de configuration.

Avec Edit, Microsoft se dote enfin d’une alternative intégrée, cohérente et universelle. L’outil se lance d’une simple commande ( edit ou edit nomdefichier.txt ) depuis l’invite de commandes, PowerShell ou Windows Terminal. Il s’agit d’un éditeur TUI (text user interface), qui fonctionne directement dans le terminal sans interface graphique à proprement parler, mais avec un minimum de confort. On y trouve des menus accessibles à la souris, des raccourcis clavier, une recherche complète avec Ctrl + F, la prise en charge des expressions régulières, le retour automatique à la ligne avec Alt + Z, ou encore la possibilité d’ouvrir plusieurs fichiers et de passer de l’un à l’autre avec Ctrl + P.

Malgré son poids plume (moins d’un quart de mégaoctet) Edit affiche une vraie maturité d’usage. Il permet aux développeurs et administrateurs d’effectuer des modifications rapides sans avoir à installer d’outil tiers ou à basculer dans un sous-système Linux. Pour Microsoft, c’est aussi un moyen de renforcer la cohérence de Windows Terminal, devenu le centre névralgique des opérations système.

Pour l’heure, Edit est officiellement intégré à la build 27965 de Windows 11 distribuée sur le canal Canary du programme Insider, mais nous l'avons également aperçu dans le canal Dev, build 26220.6772. Les plus impatients peuvent déjà le récupérer sur GitHub ou via Winget, en attendant sa diffusion dans les prochaines versions stables du système.