Lancés en août 2024, les Gems permettent aux utilisateurs de Gemini de concevoir de mini-assistants personnalisés, et ce, dans tout un tas de domaines : le sport, la décoration, l'écriture, et bien d'autres. Réservés au départ aux abonnés payants, ils sont devenus gratuits en mars 2025 et ont été intégrés à Google Workspace en juillet dernier. Google vient aussi d'annoncer que les Gems peuvent désormais être partagés.