Vous aimez créer des Gems, ces petits chatbots personnalisés disponibles dans Gemini ? Bonne nouvelle, vous allez pouvoir les partager avec vos connaissances !
Lancés en août 2024, les Gems permettent aux utilisateurs de Gemini de concevoir de mini-assistants personnalisés, et ce, dans tout un tas de domaines : le sport, la décoration, l'écriture, et bien d'autres. Réservés au départ aux abonnés payants, ils sont devenus gratuits en mars 2025 et ont été intégrés à Google Workspace en juillet dernier. Google vient aussi d'annoncer que les Gems peuvent désormais être partagés.
Vous pouvez désormais partager vos Gems
Google souhaite favoriser l'usage de son intelligence artificielle Gemini en la rendant plus utile, pour les particuliers comme pour les professionnels. Dans cette optique, le géant de la Tech a permis le partage des Gems, ces mini-versions de Gemini, adaptables à toutes les thématiques.
Désormais, en lançant Gemini et en se rendant dans la section « Découvrir les Gems », l'utilisateur peut cliquer sur une icône de partage visible sur la droite des chatbots qu'il a créés. La fonctionnalité est identique à celle que l'on peut trouver sur l'app Google Drive :
- On peut indiquer le nom d'une connaissance et lui attribuer un rôle (lecteur, commentateur, éditeur) ;
- On peut aussi choisir de copier un lien et de le partager avec une connaissance.
Les droits pourront, bien sûr, être révoqués à tout moment.
Une fonction faite pour "favoriser l'innovation"
Les Gems partagées seront disponibles au sein du stockage Google Drive et toutes les modifications seront visibles dans cet espace et dans Gemini. Il faudra donc avoir connecté l'IA à votre compte Google Workspace pour utiliser cette nouvelle fonction.
Le contenu des chatbots ne pourra, de plus, être diffusé que s'il est sûr. Si des codes ou des emails sont détectés, l'icône de partage sera automatiquement grisée. Google indique aussi que « les gemmes ne peuvent être partagées que si des connaissances personnalisées y sont importées depuis un appareil ou si des fichiers y sont ajoutés depuis Google Drive. »
Cette fonctionnalité a été déployée globalement et est disponible dès aujourd'hui. Avec cette avancée, Google espère booster la productivité de ses utilisateurs : « Au lieu de partir de zéro, chaque utilisateur peut rapidement trouver et utiliser des suggestions déjà créées, optimisées et éprouvées par ses collègues, ce qui lui permet de gagner du temps et de l'énergie. »