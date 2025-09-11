Depuis le Patch Tuesday d’août, installer ou réparer une application sans droits admin sur Windows n’avait rien d’une sinécure. En durcissant le comportement de Windows Installer pour corriger une faille critique d’élévation de privilèges, Microsoft avait fait le choix d’une protection sans distinction, qui déclenchait une invite UAC à la moindre opération MSI. Une décision légitime et assumée, mais qui a bousculé bien des usages, notamment dans les environnements professionnels où les comptes non admin sont la norme.