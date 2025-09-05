Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce comportement est en réalité le résultat assumé d’un correctif de sécurité appliqué à Windows Installer pour corriger une faille critique (CVE-2025-50173) qui exposait le système à un risque d’attaque par élévation de privilèges. Une mesure justifiable sur le plan de la sécurité, certes, mais qui, appliquée sans préavis, perturbe les workflows et déstabilise les environnements professionnels où les comptes non-admin sont la norme.