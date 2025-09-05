La vie est dure pour ceux qui portent le même nom que Mark Zuckerberg. Un avocat américain en a copieusement fait les frais et a décidé de poursuivre son homonyme en justice.
- Mark S. Zuckerberg, avocat, poursuit Mark Zuckerberg de Meta pour des problèmes liés à sa page Facebook.
- Sa page professionnelle a été désactivée plusieurs fois, le contraignant à payer des publicités inutilisées.
- Les complications de son nom causent des erreurs juridiques et des problèmes dans sa vie quotidienne.
On connaissait déjà Mark E. Zuckerberg, PDG de Meta et rappeur à ses heures perdues. Actuellement occupé par la course à la meilleure IA, ce dernier a récemment reçu une plainte de la part d'un certain Mark S. Zuckerberg, avocat de profession. Pourquoi Mark Zuckerberg poursuit-il Mark Zuckerberg ? On vous explique tout dans cet article.
L'avocat Mark Zuckerberg dépose plainte contre Mark Zuckerberg
Mark S. Zuckerberg le dit lui-même, il « souhaite le meilleur » à son homonyme, le milliardaire Mark Zuckerberg. Exerçant depuis 38 ans dans l'état de l'Indiana, spécialisé dans le domaine de la faillite, l'avocat a, il y a quelques années, créé une page Facebook pour promouvoir son activité et dépensé plus de 11 000 dollars en publicités. Jusque là, rien d'étonnant.
Hélas, les systèmes de modération du réseau n'ont pas vu d'un très bon œil la création de cette page. Pensant qu'on usurpait l'identité de leur illustre fondateur, ils l'ont désactivée 5 fois en 8 années d'existence. Le compte du juriste a, lui aussi, été désactivé mais le malheureux est, à l'heure actuelle, toujours contraint de payer les publicités qu'il a mises en place.
Las de tenter de convaincre la plateforme du bien fondé de sa page, un bras de fer qui dure depuis 2017, Mark S. Zuckerberg en a eu assez et déposé une plainte contre Meta.
Un nom difficile à porter
Il n'est jamais simple d'avoir un homonyme célèbre et Mark S. Zuckerberg en sait quelque chose : il a même créé un site web pour y lister ses déboires. Ses réseaux sociaux se font constamment pirater, il reçoit des centaines de demandes d'amis par jour et certaines applications l'empêchent de créer un compte sous prétexte qu'il utilise un faux nom.
Mais les problèmes n'arrivent pas que dans la sphère virtuelle : l'avocat a aussi était poursuivi par erreur par l'État de Washington et doit cacher son nom lorsqu'il participe à des conférences, ce qui est fort préjudiciable à son activité. À Las Vegas, un chauffeur de limousine a également provoqué une cohue car il portait une pancarte à son nom. Impossible aussi de faire des réservations car tout le monde pense qu'il plaisante.
Bon joueur, Mark S. Zuckerberg a tout de même proposé ses services à son homonyme dans le cas où ce dernier ferait faillite. Le PDG ayant plus de 252 milliards dans son compte en banque, cela ne risque pas d'arriver de sitôt.