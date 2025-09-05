Pendant les vols, les astronautes alternent les rôles. L’un pilote, l’autre cartographie la zone et note les points de repère. Les instructeurs de la Garde nationale observent chaque mouvement et ajustent la communication entre les cockpits.

Au fil de la semaine, la difficulté augmente. Les zones et les situations d’atterrissage deviennent plus complexes. Les équipages adaptent leur stratégie et coordonnent leurs actions pour maintenir le contrôle à chaque étape. Doug Wheelock précise que « les hélicoptères à 3 000 mètres d’altitude ou plus ne sont pas très efficaces dans l’air raréfié, ce qui nous contraint à opérer avec des marges de puissance très faibles, à l’instar des astronautes d’Apollo ».

Les simulations abordent la lecture du terrain, le suivi de trajectoire et la gestion de l’énergie de l’appareil. Les pilotes de la Garde nationale, avec des milliers d’heures de vol dans les Rocheuses, partagent leur expérience pour rendre les séances proches d’un vrai alunissage. Comme le rappelle Joshua Smith, sergent-chef du programme HAATS, « Nos pilotes ne volent peut-être pas autour de la Lune, mais nous portons fièrement notre devise, de monitbus ad astra – des montagnes aux étoiles ».

La NASA forme aussi les astronautes à manipuler les systèmes d’atterrissage humains fournis par SpaceX et Blue Origin. Chaque constructeur assure une formation sur son appareil. La NASA fournit un socle commun qui permet aux équipages de gérer les contraintes de l’environnement lunaire : la poussière qui réduit la visibilité, les zones d’ombre qui compliquent la perception de la distance et de l’altitude.