Les changements récents portent sur une mise au propre : tri alphabétique des en-têtes, retrait de macros inutiles et harmonisation de constantes, dans l’esprit d’une maintenance destinée à faciliter de futures retouches sans casser l’existant. Cette maintenance préventive acte que le pilote n’entre pas dans un cycle de développement actif, mais demeure suffisamment sain pour vivre quelques années de plus dans l’arbre du noyau.

Ce socle propre profite surtout aux environnements virtualisés et aux émulateurs qui exposent encore un lecteur « A: » à d’anciens systèmes, usage fréquent pour restaurer, migrer ou auditer des logiciels patrimoniaux. La philosophie du noyau valorise ce compromis : conserver des chemins de code hérités quand le coût d’une rupture dépasserait celui d’un entretien minimal et encadré.

Des compagnies aériennes régionales, des ateliers d’outillage à commande numérique, des machines de broderie et certains équipements médicaux restent liés à des lecteurs 3,5 pouces par conception ou par procédures d’homologation, prolongeant l’utilité d’un support réputé disparu. Figure de ce micro-marché, Tom Persky continue d’alimenter des clients institutionnels et des passionnés malgré la raréfaction des stocks et la fin de production de masse.

Les coûts de recertification, l’arrêt planifié et le risque opérationnel freinent le remplacement « à chaud », ce qui pousse vers des émulateurs de disquettes et des passerelles de protocole pour lisser la migration. Plusieurs analyses estiment que la fenêtre de disponibilité résiduelle se compte désormais en années, et non en décennies, ce qui renforce l’intérêt d’un atterrissage technique progressif.