Dans la pratique, ces API donnent aux applications et utilitaires comme glxinfo la visibilité fine sur la VRAM et la mémoire système mappée (GTT), un atout sur des cartes souvent limitées à 64–128 Mo. Le gain ne se mesure pas en images par seconde, mais en pilotage plus fiable des ressources, utile pour éviter les dépassements silencieux et les comportements erratiques sur du matériel contraint. Côté utilisateur, l’effet est pragmatique : mieux instrumenter la mémoire, c’est stabiliser l’expérience sur des postes de bureau légers, des configurations rétro ou des bancs de test où ces GPU servent encore de référence. Le message est clair : même sans bond de performances, le code continue d’évoluer pour préserver l’usage de ces cartes dans des scénarios ciblés.

Le contraste historique est saisissant : le support « grand public » côté Windows s’est arrêté en mars 2009 avec Catalyst 9.3, les versions suivantes basculant sur des générations plus récentes (R600 et ultérieures). Linux a, lui, gardé ce fil via les pilotes libres et la pile graphique communautaire, soutenant la compatibilité au long cours. Cette vitalité s’ancre dans une tradition : l’ouverture du code et la documentation publique permettent de maintenir, corriger et parfois étendre les capacités de puces anciennes, pour peu qu’un ou une mainteneuse s’y attelle.