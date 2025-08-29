L'application Google Photos se dote d'une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs d'iOS. Il leur est désormais possible de créer des stickers personnalisés en supprimant l'arrière-plan de leurs photos.
La firme de Mountain View dote son application Google Photos de fonctionnalités inédites sur iPhone et iPad en offrant la possibilité de créer des autocollants à partir de clichés existants. Cette nouvelle option, qui semble être exclusive à la version iOS, permet de transformer une photo en sticker en isolant le sujet principal.
Créer des stickers avec Google Photos ? Oui, mais uniquement sur iOS
Ce nouvel outil développé par Google repose sur une détection automatique des éléments au premier plan. Lorsqu'une photo compatible s'affiche dans la bibliothèque sur iPhone, un contour lumineux délimite automatiquement le sujet principal après quelques secondes, indiquant qu'il peut être converti en sticker. L'utilisateur peut ensuite maintenir une pression sur l'élément détecté pour générer l'autocollant.
La société américaine recommande de « choisir des photos avec un sujet clairement défini au premier plan » pour optimiser les résultats. Une fois créés, ces stickers ne peuvent plus être modifiés et s'intègrent directement aux applications comme WhatsApp, Instagram et Messages via les options Copier ou Partager.
Notez que cette fonctionnalité nécessite iOS 17 minimum (ou iPadOS 17) et demeure étonnamment indisponible sur Android. Cette limitation étonne d'autant plus que l'application Photos native d'iOS propose déjà cette possibilité.