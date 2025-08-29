Ce nouvel outil développé par Google repose sur une détection automatique des éléments au premier plan. Lorsqu'une photo compatible s'affiche dans la bibliothèque sur iPhone, un contour lumineux délimite automatiquement le sujet principal après quelques secondes, indiquant qu'il peut être converti en sticker. L'utilisateur peut ensuite maintenir une pression sur l'élément détecté pour générer l'autocollant.

La société américaine recommande de « choisir des photos avec un sujet clairement défini au premier plan » pour optimiser les résultats. Une fois créés, ces stickers ne peuvent plus être modifiés et s'intègrent directement aux applications comme WhatsApp, Instagram et Messages via les options Copier ou Partager.

Notez que cette fonctionnalité nécessite iOS 17 minimum (ou iPadOS 17) et demeure étonnamment indisponible sur Android. Cette limitation étonne d'autant plus que l'application Photos native d'iOS propose déjà cette possibilité.