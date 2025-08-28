Fin de partie pour Dropbox Passwords. Dès aujourd’hui, l’application et son extension passent en lecture seule avant une suppression complète prévue le 28 octobre. Les utilisateurs et utilisatrices ont deux mois pour exporter leurs identifiants sous peine de les perdre définitivement.
Sale temps pour les gestionnaires de mots de passe intégrés. Après la disparition de la fonction dans Microsoft Authenticator, c’est désormais Dropbox qui tire un trait sur sa plateforme. À partir de ce jeudi 28 août, Dropbox Passwords passe en lecture seule et il ne vous reste plus que deux mois pour rapatrier vos données avant le blackout total. Passé le 28 octobre, le service disparaîtra pour de bon, et avec lui, vos mots de passe si rien n’a été fait d’ici là.
Une disparition programmée et deux mois pour agir
Lancé en 2020, Dropbox Passwords devait offrir un gestionnaire simple, intégré au service de stockage en ligne, pour sécuriser identifiants et moyens de paiement. Cinq ans plus tard, Dropbox met fin à l’expérience pour recentrer ses efforts sur son cœur de métier, améliorer les fonctionnalités principales de sa plateforme cloud et éviter de disperser ses ressources entre services annexes. Comprenez par là que le gestionnaire n’a sûrement jamais trouvé son public.
Quoi qu’il en soit, si vous êtes client, il vous reste encore un peu de temps. Dès aujourd’hui, l’application mobile et l’extension de navigateur passent en mode lecture seule. Il reste possible de consulter ses identifiants et informations de paiement, mais plus d’en ajouter ni d’en modifier.
À partir du 11 septembre prochain, l’application mobile cessera complètement de fonctionner et l’extension web deviendra le seul moyen d’accéder à vos données. Enfin, le 28 octobre 2025, Dropbox Passwords ne sera plus qu’un souvenir, les serveurs débranchés et toutes les informations effacées de manière sécurisée.
Dropbox recommande donc d’exporter ses identifiants le plus tôt possible, soit depuis l’appli jusqu’au 11 septembre, soit via l’extension web une fois ce délai passé. Les données seront alors regroupées dans un fichier CSV qu’il vous faudra importer dans un autre gestionnaire. Pour les comptes Business, chaque membre doit exporter ses mots de passe individuellement : aucune option de migration collective n’est proposée.
Comment exporter vos mots de passe Dropbox Password avant qu’il ne soit trop tard
Si vous utilisez encore Dropbox Passwords, il va donc falloir migrer rapidement vers une autre solution. L’entreprise recommande 1Password pour faciliter l’importation, mais vous pouvez aussi vous tourner vers Bitwarden, Dashlane, Proton Pass ou NordPass. La plupart proposent un processus d’importation à partir d’un fichier CSV, que Dropbox permet de générer très simplement.
Depuis l’application mobile (jusqu’au 11 septembre) :
- Ouvrez l’app Dropbox Passwords
- Accédez à Paramètres
- Sélectionnez Exporter et confirmez
Depuis l’extension navigateur Dropbox Passwords :
- Ouvrez l’extension
- Cliquez sur votre avatar en bas à gauche
- Allez dans Préférences, puis dans l’onglet Compte
- Cliquez sur Exporter et confirmez
Le fichier CSV généré contient tous vos identifiants, mots de passe et informations de paiement. Conservez-le sur un appareil sécurisé et ne le partagez jamais. Une fois vos données importées dans un nouveau gestionnaire, supprimez le fichier et videz la corbeille pour éviter tout risque inutile.
Cette fermeture marque le deuxième retrait majeur de l’été après Microsoft Authenticator, qui a mis fin à la gestion des mots de passe début août. Dans ce cas, Microsoft avait encouragé les utilisateurs et utilisatrices à basculer sur le gestionnaire intégré à Edge, en proposant de retrouver leurs identifiants via le compte Microsoft. Une manière à peine voilée de pousser son navigateur… tout en imposant la synchronisation des données dans le cloud, alors qu’Authenticator les conservait jusque-là uniquement en local. Un choix qui n’avait pas manqué d’en agacer plus d’un.