Cette fermeture marque le deuxième retrait majeur de l’été après Microsoft Authenticator, qui a mis fin à la gestion des mots de passe début août. Dans ce cas, Microsoft avait encouragé les utilisateurs et utilisatrices à basculer sur le gestionnaire intégré à Edge, en proposant de retrouver leurs identifiants via le compte Microsoft. Une manière à peine voilée de pousser son navigateur… tout en imposant la synchronisation des données dans le cloud, alors qu’Authenticator les conservait jusque-là uniquement en local. Un choix qui n’avait pas manqué d’en agacer plus d’un.