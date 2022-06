Avis Dropbox Passwords : un gestionnaire de mots de passe simple, parfois un peu trop

Si on ne présente plus Dropbox, le fameux service de stockage en ligne, son gestionnaire de mots de passe (Dropbox Passwords) est peut-être passé un peu plus inaperçu. Lancé en 2020, il était auparavant réservé aux utilisateurs payants du service, avant d'être étendu, avec des limitations, aux comptes gratuits pour marcher sur les plate-bandes de LastPass, Bitwarden ou Dashlane. Que vaut Dropbox Passwords face aux autres gestionnaires de mots de passe de notre comparatif ?