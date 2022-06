Avis Enpass : un gestionnaire de mots de passe "en local" et moderne

Enpass propose une version gratuite de son gestionnaire. Sur PC, cette version offre toutes les fonctionnalités de base du logiciel, avec ajout illimité de mots de passe et possibilité de faire plusieurs coffres. L’application mobile, disponible sur Android et iOS, est déjà plus limitée lorsque l’on souhaite l’utiliser sans abonnement : il n’est pas possible de créer, stocker et d’accéder à plus de 25 mots de passe.