Avis RoboForm : un gestionnaire de mots de passe bon marché, mais parfois confus

Cependant, pour profiter de fonctionnalités avancées comme la synchronisation entre tous les appareils, une sauvegarde automatique des données dans le cloud et l'authentification double facteurs, il faudra passer à la caisse, avec l'offre "RoboForm Everywhere". Pour un seul utilisateur, l'abonnement est au prix de 23,88 $ pour un an et l'abonnement famille qui permet d'avoir jusqu'à 5 utilisateurs est à 47,75 $ par an.