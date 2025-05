Du fait de son prix, et de sa fiche technique, le Samsung Galaxy S25 Edge se situe quelque part entre le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra. Mais s'il y a un monde dans lequel ce modèle n'est pas au-dessus, c'est sa batterie, de 3900 mAh. Pour rappel, celle du Galaxy S25 Plus est de 4 900 mAh, et celle du modèle standard Galaxy S25 de 4000 mAh.

Et les essais menés par Android Authority montrent que l'autonomie de cet appareil est la pire de toute la série. Information encore plus remarquable, alors que Samsung annonçait que l'autonomie de cet appareil se situait normalement entre celle du Galaxy S24 et du Galaxy S25, les tests menés montrent que dans presque toutes les utilisations (navigation web, lecture vidéo…), elle est en fait inférieure au modèle standard de l'année dernière, le Galaxy S24.