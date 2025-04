Avec en première ligne de mire le marché indien, le prochain smartphone d'Infinix est sur le point d'introduire une nouvelle technologie baptisée Energizing Scent-Tech. Cette dernière sera implémentée au sein du Note 50s 5G+. Elle permet au téléphone de libérer une fragrance légère à partir de son panneau arrière en cuir végétal, grâce à la technologie de microencapsulation. Concrètement, les molécules parfumées sont piégées dans des capsules microscopiques, lesquelles sont intégrées dans le revêtement du téléphone. Elles permettent une diffusion progressive de l'odeur sur une période prolongée.

Selon Infinix, ce parfum devrait durer environ six mois. Enfin, ça, c'est la théorie. Son intensité et sa durée peuvent varier en fonction de l'utilisation du téléphone et des conditions climatiques ambiantes comme la température et l'humidité. La technologie Energizing Scent-Tech sera exclusivement disponible sur la variante Marine Drift Blue en cuir végétal du Note 50s 5G+. Le lancement est prévu pour le 18 avril en Inde, pour environ 215 euros.