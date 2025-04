Introduits sur iOS 13, les raccourcis n'ont depuis cessé de s'étoffer et s'avèrent ultra pratiques pour une utilisation encore plus fluide de l'iPhone. Et si vous n'avez pas forcément entendu parler des raccourcis vocaux, c'est normal. Il s'agit d'une nouveauté arrivée avec iOS 18, la version la plus récente du système d'exploitation mobile de la marque à la pomme.